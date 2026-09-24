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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Eğitim-İş Sendikası Bilecik Şube Başkanı Ozan Çelik, Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırının ardından yazılı açıklama yaptı.

Çelik, okul güvenliğinin yalnızca okul binası içerisinde alınacak fiziki ve polisiye önlemlerle ele alınmaması gerektiğini savundu. Çocukların eğitimden uzaklaşması, sosyal ve psikolojik riskler, aile sorunları, zorbalık ve şiddete erişim gibi faktörlerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Saldırının gerçekleştiği okulun güvenlik açısından riskli okul kategorisinde bulunduğunun yetkililer tarafından açıklandığına dikkat çeken Çelik, bu kapsamda alınan tedbirlerin yeterliliğinin araştırılması gerektiğini ifade etti.

Çelik, açıklamasında Millî Eğitim, İçişleri ve Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları başta olmak üzere çocukların güvenliğine ilişkin sorumluluğu bulunan kurumlara yönelik eleştirilerde bulundu. Kurumlar arasında daha etkin bir erken uyarı ve koordinasyon mekanizması kurulması gerektiğini savunan Çelik, “Protokol, ancak sahada karşılığı varsa anlamlıdır” ifadelerini kullandı.

Okullarda yeterli sayıda rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın bulunması gerektiğini belirten Çelik; çocuk ve ergen ruh sağlığı hizmetleri ile sosyal hizmetlerin güçlendirilmesi, zorbalık ve sosyal dışlanmaya karşı programların yaygınlaştırılması, öğrencilerin sanat, spor ve kültürel faaliyetlere erişiminin artırılması çağrısında bulundu.

Eğitim-İş’in “Güvenli Okul, Sağlıklı Eğitim” talebiyle çeşitli eylemler gerçekleştirdiğini belirten Çelik, sendika üyelerinin okullarda siyah giyerek ve üç gün boyunca kokart takarak konuya dikkat çekeceğini bildirdi.

Çelik, yaralanan 11 öğrenciye geçmiş olsun dileklerini ileterek, çocukların ve eğitim çalışanlarının güvenliğinin sağlanmasına yönelik önleyici politikaların hayata geçirilmesini istedi.