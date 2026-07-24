Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında, eğitim-öğretim süreçlerinin değerlendirilmesine yönelik Eğitim Müfettişleri ile toplantı gerçekleştirildi.
İl Millî Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, eğitim-öğretim faaliyetleri, rehberlik ve denetim çalışmaları ile il genelinde yürütülen eğitim hizmetleri kapsamlı şekilde ele alındı.
Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılması, denetim süreçlerinin daha etkin yürütülmesi ve yeni dönemde hayata geçirilecek çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.
Toplantıya İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek'in yanı sıra Eğitim Müfettişleri Başkanı Erdal Bayram, Eğitim Müfettiş Başkan Yardımcısı Musa Kaçmaz ile Eğitim Müfettişleri Ali Naci Aydın ve Hafise Tunçay katıldı.