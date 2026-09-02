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Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, atama bekleyen öğretmenlerin yanı sıra il dışı ve mazeret tayini gerçekleşmediği için il emri talep eden eğitimcilerin sorunlarına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Özat, eğitim sisteminde yaşanan tıkanıklıkların çözümü ve öğretmen açığının kapatılması amacıyla sendika olarak hazırladıkları 3 maddelik çözüm önerisini kamuoyuyla paylaştı.

'EMEKLİLİK İYİLEŞTİRİLMELİ, ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONA ERMELİ'

Açıklamasında mevcut şartların öğretmen atamalarını ve tayin süreçlerini doğrudan etkilediğini vurgulayan Özat, çözüm yollarını şu şekilde sıraladı:

Emeklilik Şartlarının İyileştirilmesi: Emeklilik koşullarının ve özlük haklarının cazip hale getirilerek emekliliğin tercih edilebilir duruma getirilmesi gerektiği belirtildi.

Fiziki Altyapı ve Sınıf Mevcutları: Okul ve sınıf sayılarının artırılması, böylece hem fiziki imkanların iyileştirilmesi hem de daha az öğrencili sınıflarla eğitim kalitesinin yükseltilmesi hedeflendi.

Atamada Alan Mezuniyeti Şartı: Farklı alanlardan mezun ücretli öğretmenler yerine, 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış ve sınav başarısı elde etmiş öğretmenlerin atanarak açığın kapatılması çağrısı yapıldı.

Eğitim Gücü Sen, bu adımların atılması halinde hem atama bekleyen genç öğretmenlerin hem de yer değişikliği talep eden mevcut personelin mağduriyetlerinin giderileceğini savundu.