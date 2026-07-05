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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye'de özel eğitim alanının öncü isimlerinden, Kültür Koleji ve İstanbul Kültür Üniversitesi'nin kurucusu Fahamettin Akıngüç, 100 yaşında hayatını kaybetti.

Eğitim hayatına yaptığı katkılarla tanınan Akıngüç, uzun yıllar boyunca binlerce öğrencinin yetişmesine öncülük etti. Kurucusu olduğu eğitim kurumlarıyla Türk eğitim sistemine önemli katkılar sunan Akıngüç'ün vefatı, eğitim camiasında büyük üzüntü yarattı.

"YAŞAM BOYU ÖĞRENCİ KALMAYA ÇABALADIM"

Fahamettin Akıngüç, eğitim anlayışını şu sözlerle özetlemişti:

"Kartvizitlerimde kurucu, müdür, onursal başkan unvanlarını taşısam da yaşam boyu öğrenci kalmaya çabalayan bir eğitim yöneticisi ve kültür gönüllüsüyüm."

Bu yaklaşımıyla yalnızca kurduğu eğitim kurumlarıyla değil, eğitime bakış açısıyla da örnek gösterilen Akıngüç, yaşamını eğitimin gelişmesine ve gençlerin yetişmesine adadı.

Akıngüç için pazartesi günü cenaze töreni düzenleneceği, ardından Kozlu Aile Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.