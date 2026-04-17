Bir süredir okul çevresinde görünmeyen Neva, doğum yaptıktan sonra şaşırtıcı bir karara imza attı. Yavrularını dış dünyadaki risklerden korumak isteyen anne kedi, minik yavrularını öğretmenlerin dinlenme alanına getirdi. Masanın altında bulunan ve atık kağıtların toplandığı kutuyu kendisine yuva yapan Neva, yavrularını burada emzirmeye başladı. Durumu fark eden öğretmenler, bu sürpriz misafirleri büyük bir sevgiyle karşılayarak koruma altına aldı. O anlar ise cep telefonu kameralarıyla ölümsüzleştirildi.

Yaşanan bu anlamlı olayla ilgili konuşan Okul Müdürü Nazmi Bal, eğitim camiasının zor günlerden geçtiği bir dönemde Neva’nın bu hareketinin herkese moral olduğunu ifade etti. Bal, şunları söyledi:

"Ülkece ve eğitim camiası olarak üzücü hadiseler yaşadığımız bu günlerde, Neva içimize umut ışığı serpti. Birkaç gündür kayıp olan kedimiz, aniden ağzında bir yavruyla öğretmenler odasına girdi. Önce durumu tam anlayamadık ama sonra üç yavrusunu da geri dönüşüm kutumuza, yani bize emanet ettiğini gördük. Bu masum canın yavrularını büyütecek en güvenli yer olarak okulu görmesi, bizler için en büyük mutluluk kaynağı oldu. Şimdi onlara en güzel şekilde ev sahipliği yapıyoruz."