Eğirdir Gölü’nde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yürütülen denetimlerde yasa dışı avcılara geçit verilmedi. Eğirdir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ile Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol ekipleri tarafından 30 Nisan–1 Mayıs 2026 tarihleri arasında gölde kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde göle yasa dışı şekilde bırakıldığı tespit edilen toplam 800 metre uzunluğundaki uzatma ağı ekipler tarafından toplanarak 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında el konuldu. Denetimler kapsamında Eğirdir ilçesine bağlı Barla Boyalı mevkiinde kaçak avcılık yaptığı belirlenen 2 kişi suçüstü yakalandı. Şahıslar hakkında idari para cezası uygulanmak üzere işlem başlatıldı. Öte yandan yasa dışı avlandığı belirlenen yaklaşık 100 kilogram sazan balığı ekipler tarafından canlı olarak yeniden Eğirdir Gölü’ne bırakıldı.