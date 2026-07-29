Isparta'nın gözde su kaynaklarından Eğirdir Gölü'nde balık popülasyonunu artırmak ve sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliğini desteklemek üzere balıklandırma etkinliği düzenlendi. Etkinlik bünyesinde, ortalama 10-15 gram ağırlığa ulaşmış 100 bin adet pullu sazan yavrusu ile damızlık balıklar törenle göl sularıyla buluşturuldu.
Eğirdir Gölü'nde can suyu hamlesi: 100 bin pullu sazan yaşam alanına bırakıldı
Eğirdir Gölü'nün su ürünleri ekosistemini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen çalışmada, yaklaşık 100 bin adet yavru ve damızlık pullu sazan göle salındı. Yağışlarla su seviyesi yükselen gölde, su kaynaklarını artıracak Aksu projesinde de sona gelindiği açıklandı.Kaynak: İHA
AKSU PROJESİ İLE YILDA 42 MİLYON METREKÜP SU AKTARILACAK
Törende açıklamalarda bulunan Isparta Valisi Abdullah Erin, kurak geçen dönemin ardından bu yılki yağışların göl su seviyesine olumlu yansıdığını ifade etti. Devletin ilgili bakanlıklarının eylem planları doğrultusunda gölü koruma çalışmalarının sürdüğünü belirten Erin, Aksu kaynağından göle yılda 42 milyon metreküp su aktaracak projede son aşamaya gelindiğini ve ağustos ayı sonunda su transferinin başlayacağını müjdeledi.
DÜDENLER VE DİP ÇAMURU BİLİMSEL OLARAK İNCELENİYOR
Gölü koruma adımlarının sadece su takviyesiyle sınırlı kalmadığını bildiren Vali Erin, bölge halkından gelen düden kaynaklı su kaybı iddialarının uzmanlarca bilimsel olarak araştırıldığını vurguladı. Eylem planı çerçevesinde dip çamurunun temizlenmesi, sucul bitki kontrolü ve Eğirdir-Hoyran arasındaki su sirkülasyonunun korunması gibi kritik çalışmaların kararlılıkla devam ettiği kaydedildi.
GÖLÜN KENDİ ANAÇLARINDAN BİR YIL BOYUNCA YETİŞTİRİLDİLER
Balıklandırma operasyonunun teknik detaylarına değinen Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Oğuz Yaşar Uzunmehmetoğlu, çalışmanın tamamen Eğirdir Gölü'nden alınan yerli pullu sazan anaçlarıyla yürütüldüğünü aktardı. Tam kontrollü yöntemlerle üretilen ve yaklaşık bir yıl boyunca enstitü ile Eğirdir Millet Bahçesi havuzlarında özenle büyütülen yavrular, karantina süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte göldeki doğal stoklara kazandırıldı.