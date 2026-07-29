Eğirdir Gölü'nde can suyu hamlesi: 100 bin pullu sazan yaşam alanına bırakıldı

AKSU PROJESİ İLE YILDA 42 MİLYON METREKÜP SU AKTARILACAK

Törende açıklamalarda bulunan Isparta Valisi Abdullah Erin, kurak geçen dönemin ardından bu yılki yağışların göl su seviyesine olumlu yansıdığını ifade etti. Devletin ilgili bakanlıklarının eylem planları doğrultusunda gölü koruma çalışmalarının sürdüğünü belirten Erin, Aksu kaynağından göle yılda 42 milyon metreküp su aktaracak projede son aşamaya gelindiğini ve ağustos ayı sonunda su transferinin başlayacağını müjdeledi.