Eğer burçlar bir renk olsaydı hangi tonu taşırdı?

Her burcun kendine özgü tavrı, yaşam tarzı ve hissettirdiği atmosfer aslında bir rengin duygusuyla birebir örtüşüyor. Kimisi ateş gibi dikkat çekici, kimisi huzur veren bir doğa tonu, kimisi ise gizemiyle büyüleyen koyu renkler… İşte burçların ruhunu en iyi yansıtan renkler!

KOÇ — Ateş Kırmızısı

Enerjik, cesur ve rekabetçi yapısıyla Koç burcu tam anlamıyla kırmızının enerjisini taşır. Lider ruhu, hızlı kararları ve bulunduğu ortama kattığı hareketlilik kırmızının çarpıcı etkisini yansıtır. Koç için hayat her zaman aksiyon doludur.