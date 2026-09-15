Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bergama’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı ve Bergama Kültür ve Sanat Vakfı’nın (BERKSAV) kuruluşunun 37. yıl dönümü dolayısıyla Bergama Asklepion’da etkinlik düzenlendi.

Bergama Ticaret Odası ve BERKSAV organizasyonunda, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Bergama’yı Sevenler Turizm Derneği’nin desteğiyle gerçekleştirilen programda ödül töreni düzenlendi.

Törende, 2012 yılında “Bergama Türküleri” adlı çalışmaları nedeniyle Doç. Dr. Hüseyin Yaltırık’a Sanat Ödülü verildi. Ödülü Bergama Ticaret Odası Başkanı Lütfi Kolat takdim etti.

Kolat, törende yaptığı konuşmada Bergama’nın kurtuluş mücadelesinin, Türk milletinin esarete ve teslimiyete karşı gösterdiği iradenin zaferi olduğunu belirtti. Kolat, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere gazileri ve şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andı.

Kurtuluşun yalnızca cephede kazanılan bir zafer olmadığını ifade eden Kolat, kültür, sanat, bilim ve eğitim alanlarında elde edilen başarıların da bu zaferi kalıcı hale getirdiğini söyledi.

BERKSAV’ın 37 yıl önce bu anlayışla kurulduğunu belirten Kolat, vakfın Bergama’nın kültürel mirasını ve kent hafızasını koruyarak gelecek nesillere aktarmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Kolat, Bergama’nın adını sanatla duyuran ve kentin kültür hayatına katkı sunan ödül sahiplerini kutlayarak, Bergama’nın kurtuluşunun 104. yılı ile BERKSAV’ın 37. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Kolat ayrıca BERKSAV Başkanı Fatih Özbek başta olmak üzere organizasyonda emeği bulunanlara teşekkür etti.

Ödül töreninin ardından etkinlik, Yeni Türkü’nün sahne aldığı konserle devam etti. Asklepion’daki konserle Bergama’nın kurtuluş yıl dönümü ve BERKSAV’ın kuruluş yıl dönümü kutlamaları tamamlandı.