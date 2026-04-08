Yeniçağ Gazetesi
08 Nisan 2026 Çarşamba
Ege’nin şifalı otları dünya mutfağıyla buluşuyor: Alaçatı’da lezzet şöleni

Alaçatı Ot Festivali 15’inci yılında ilk kez uluslararası unvan kazandı. “Köklerden Dünyaya” temasıyla düzenlenecek festivale 13 ülkeden 50 yabancı şef geliyor.

Mehmet Köpüklü
Alaçatı Ot Festivali, 15'inci yılında ilk kez 'uluslararası' ünvanıyla 'Köklerden Dünyaya' temasıyla gerçekleştirilecek.

Dünya Şefler Birliği (World Chefs) akreditasyonuyla uluslararası boyut kazanan Uluslararası Alaçatı Ot Festivali 20-26 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek.

Ege'nin şifalı bitkilerini ve yerel gastronomi kültürünü dünya sahnesine taşıyan festivalin İzmir lansmanı Arkas Sanat Alaçatı'da gerçekleştirildi.

Lansmanda festival tanıtım videosu izlenildi. Lansmanda konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Festivalimiz bu yıl ilk defa uluslararası unvanını kazandı.

. Dolayısıyla 15'inci yılını kutlayan Alaçatı Ot Festivali bu yıl aynı zamanda uluslararası unvanında da ilk yılını gerçekleştiriyor olacak" dedi.

Alaçatı Ot Festivali'nin yıllar içerisinde bölgemiz ve Türkiye için önemli bir marka haline dönüştüğünü aktaran Denizli, "Biz de devraldığımız bu mirası en iyi şekliyle devam ettirmek istiyoruz. Uzun yıllardır gastronomi odağının biraz azaldığına ilişkin yurttaş ve bölge sakinlerimizden eleştiriler geliyordu.

Bu sebeple bu sene uluslararası ünvanımızı gastronomi alanında almış olduğumuz için ilk 3 günü yalnızca yemek yarışmalarına ayırdık

Yaklaşık 13 ülkeden 50 yabancı şefimizi ağırlayacağız. Şeflerimiz Alaçatı Ot Festivali'nde Ege otlarımızı bütün güzellikleriyle özgün tarifler yapacaklar ve yarışacaklar. Aynı zamanda lise ve üniversite öğrencilerimiz de yarışacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında minik şeflerimiz profesyonel şeflerimizle özgün tarifleri ortaya koyacaklar.

Kültür, gastronomi mirasımızı yaşattığımız bu festival bizler için önemli olacak. Festivalimizin son 3 günü de klasik Alaçatı Ot Festivali; konserin, eğlencenin, atölyelerin olduğu, ziraat mühendislerimizin bölge otlarını tarif ettiği ve anlattığı bir festivale dönüşecek.

Dolayısıyla 7'den 70'e her misafirimizi ağırlayacak, her misafirimizin kendine uygun bir parça bulacağı bir festival düzenleyeceğiz" diye konuştu.

Festivalde bu yılın otunun 'körmen' olduğunu dile getiren Denizli, "Körmen bölgemizde en çok yetişen otlarımızdan biri. Farklı mevsimlerde bulması kolay. Körmen çok değerli bir otumuz ve eşsiz tariflerle bunu deneyimleyeceğimize eminim" dedi.

Kaynak: DHA
