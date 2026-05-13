Ege’nin gizli canlıları ortaya çıktı: 8 yeni tür keşfedildi

Araştırma kapsamında İzmir'in Nif Dağı, Buca ve Urla çevresinde tespit edilen 'Harpactea ataturi' türünün, merhum Prof. Dr. Mehmet Kutsay Atatür'ün anısına ithaf edildiği belirtildi. Aydın'daki Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda keşfedilen 'Harpactea budaki' türüne ise Prof. Dr. Abidin Budak'ın adı verildi. Denizli ve Muğla'da tespit edilen 'Harpactea kesdeki' türünün Dr. Memiş Kesdek'e ithaf edildiği, Aydın Cevizli Yaylası'nda bulunan 'Harpactea magnifica' türünün ise erkek bireylerindeki dikkat çekici üreme organı yapısı nedeniyle Latince 'muhteşem' anlamına gelen 'magnifica' adıyla tanımlandığı belirtildi. Balıkesir Kapıdağı Yarımadası'nda tespit edilen 'Harpactea saki' türünün, arazi çalışmalarına katkı sağlayan Dr. Serdar Sak'ın adına ithaf edildiği bildirildi. İzmir ve Manisa'yı kapsayan Batı Anadolu bölgesinde yaşayan 'Dasumia efe' türünün bölgenin tarihsel simgesi olan efelere ithaf edildiği, 'Dasumia saruhan' türünün Saruhanoğulları Beyliği'nin kurucusu Saruhan Bey'in anısına isimlendirildiği kaydedildi. 'Dasumia turcica' türüne ise Türkiye'ye endemik olması nedeniyle 'turcica' adı verildiği belirtildi.