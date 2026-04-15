Muğla’nın açıklarında yapılan ve “sandık ve mühür” temasıyla dikkat çeken su altı eylemi, dalış ekibinin su yüzeyine çıkmasıyla birlikte siyasi mesajlara dönüştü.

Nevşehirli siyasetçi Ahmet Erdemli, eylemin ardından yaptığı açıklamalarda yargı sistemine ve demokratik temsil tartışmalarına vurgu yaptı.

'YARGI TEK TARAFLI OLAMAZ'

Erdemli, vatandaşın oylarıyla seçilen belediye başkanlarının görevden alınma süreçlerine dikkat çekerek, bu durumun kabul edilemez olduğunu savundu.

Ahmet Erdemli ve Ali Aker

Yargının tarafsız olması gerektiğini vurgulayan Erdemli, “Yargı tek taraflı çalışan bir sistem olamaz; tarafsızlığını yitiren bir hukuk yapısı demokrasinin sonudur” ifadelerini kullandı.

2002 SEÇİMLERİ HATIRLATMASI

Konuşmasında geçmiş seçimlere de değinen Erdemli, 2002 genel seçimlerinde baraj altında kalan partilerin toplam oy oranının yüzde 46 olduğunu hatırlattı.

Bugünkü siyasal yapıda da benzer bir temsil sorununa dikkat çeken Erdemli, parçalı muhalefet yapısının devam etmesi halinde halk iradesinin yeniden Meclis dışında kalabileceğini söyledi.

'BİRLEŞME ZORUNLULUK HALİNE GELDİ'

Seçim aritmetiğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdemli, muhalefetin birlik içinde hareket etmesinin artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu belirtti.

“Matematik bize birleşmeyi emrediyor” diyen Erdemli, seçime kısa süre kala yapılacak ittifakların etkisinin sınırlı kalabileceğini ifade ederek, erken birlik çağrısında bulundu.

'ÖNCE ÜLKEM, SONRA PARTİM' VURGUSU

Erdemli, siyasi aktörlere çağrıda bulunarak “Önce ülkem, sonra partim” anlayışının benimsenmesi gerektiğini söyledi.

Gençler ve ailelerin de güçlü bir birlik talep ettiğini dile getirdi.

'AYDINLIK GELECEK BİRLİKLE MÜMKÜN'

Açıklamalarını ülkenin geleceğine ilişkin mesajlarla tamamlayan Erdemli, mevcut gidişatın değişmesi için muhalefetin tek vücut olması gerektiğini savundu.

Dalış ekibinde yer alan Alevi Bektaşi kanaat önderi Ali Aker ise açıklamasında Erdemli’ye destek vererek, “Yaşadığımız bu karanlık süreçten aydınlığa geçiş mümkündür. Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin dediği gibi: ‘Gelin bir olalım, iri olalım, diri olalım’” ifadelerini kullandı.