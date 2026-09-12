Ege’de Yunanistan’dan hamle: Avrupa’dan yeni savaş gemileri geliyor

Fransız Naval Group tarafından Lorient Tersanesi’nde Yunanistan için inşa edilen FDI sınıfı dört fırkateynden ikincisi olan Nearchos’ta teslimat hazırlıkları sürüyor.
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Fransa’da Yunanistan için inşa edilen ikinci Belharra fırkateyni Nearchos, teslimat öncesi testlerine devam ediyor. Geminin ekim ayı sonunda Yunan Donanması’na teslim edilmesi planlanırken, üçüncü fırkateyn Formion’un ise 2027 baharında Yunanistan’a gönderilmesi öngörülüyor.Kaynak: Haber Merkezi
Defence Turk’ün Mer et Marine’den aktardığı bilgilere göre geminin ekim ayının sonunda Yunan Donanması’na teslim edilmesinin planlandığı belirtildi.
Eylül 2024’te denize indirilen Nearchos’un donatım çalışmalarında büyük ölçüde sona gelinirken, fırkateyn ilk seyrini şubat ayında gerçekleştirdi.
Fransa’nın Bretonya kıyıları açıklarında deniz testlerine devam eden gemi, ilk testlerin ardından gerekli çalışmaların yapılması amacıyla 20 Nisan-11 Haziran tarihleri arasında yeniden kuru havuza alındı.
Nearchos, 7 Eylül itibarıyla Yunan mürettebatının eğitim faaliyetleri kapsamında bir haftalık deniz seyrine çıktı.
Eğitim faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından fırkateynin bir teknik test seyri daha gerçekleştirmesi bekleniyor.
Geminin Yunanistan’a teslim edilmeden önce son kez havuza alınarak hazırlık sürecinin tamamlanması planlanıyor.
FDI programının üçüncü gemisi Formion’un üretim sürecinde de çalışmalar devam ediyor.
Formion, dört gün süren deniz denemelerinin ardından Lorient’teki Naval Group tersanesine geri döndü.
22 Haziran Pazartesi günü denize açılan ve 26 Haziran’da limana dönen Formion’un, FDI sınıfında Standard 2 konfigürasyonuna sahip ilk gemi olduğu belirtildi.
Bu donanım için gerçekleştirilecek ilave çalışmalar nedeniyle fırkateynin Lorient’ten ayrılarak Yunanistan’a doğru yola çıkmasının 2027 baharında gerçekleşmesi planlanıyor.
Yunanistan’ın FDI programı kapsamında sınıfının ilk fırkateyni olan Kimon, Aralık 2025’te teslim edildi.
Nearchos’un bu yılın sonuna kadar Yunanistan envanterine girmesi beklenirken, serinin dördüncü ve son fırkateyni Themistocles’in 2028 yılında filoya katılması öngörülüyor.
Yunanistan ile Fransa arasında FDI sınıfı fırkateynlerin tedarikine yönelik sürecin temelini, Ekim 2021’de iki ülke arasında imzalanan savunma anlaşması oluşturdu.
Aynı yıl içerisinde Yunanistan ile Naval Group arasında üç FDI HN (Defence and Intervention Frigate) fırkateyninin tedarikini ve bir opsiyonu kapsayan sözleşme imzalandı.
Sözleşme kapsamında gemilerin hizmet içi destek faaliyetlerinin yanı sıra MU90 torpidosu ve CANTO karşı tedbir sisteminin tedariki de yer aldı.
Sözleşmeler, Yunanistan Savunma Yatırımları ve Silahlanma Genel Müdürlüğü adına Emekli Koramiral Aristeidis Alexopoulos ile Naval Group CEO’su Pierre Éric Pommellet tarafından imzalandı.
İmza törenine Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Florence Parly de katıldı.
Yaklaşık 4 bin 500 ton deplasmana sahip FDI HN fırkateynleri 122 metre uzunluğunda. Gemilerin azami sürati ise 27 knot olarak belirtiliyor.
Fırkateynlerin ana silah sistemleri arasında Aster hava savunma füzesi, Exocet MM40 B3C, RAM hava savunma sistemi, MU90 torpidoları ve 76 milimetrelik top bulunuyor.
FDI HN programındaki fırkateynler şöyle:
HS Kimon (F-601): Teslim edildi.
HS Nearchos (F-602): Üretim faaliyetleri sürüyor.
HS Formion (F-603): Üretim faaliyetleri sürüyor.
HS Themistocles (F-600): Sonradan sipariş edilen fırkateyn.