Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Ege’de Yunanistan’dan hamle: Avrupa’dan yeni savaş gemileri geliyor

Ege’de Yunanistan’dan hamle: Avrupa’dan yeni savaş gemileri geliyor

Fransa’da Yunanistan için inşa edilen ikinci Belharra fırkateyni Nearchos, teslimat öncesi testlerine devam ediyor. Geminin ekim ayı sonunda Yunan Donanması’na teslim edilmesi planlanırken, üçüncü fırkateyn Formion’un ise 2027 baharında Yunanistan’a gönderilmesi öngörülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Ege’de Yunanistan’dan hamle: Avrupa’dan yeni savaş gemileri geliyor - Resim: 1

Fransız Naval Group tarafından Lorient Tersanesi’nde Yunanistan için inşa edilen FDI sınıfı dört fırkateynden ikincisi olan Nearchos’ta teslimat hazırlıkları sürüyor.

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Ege’de Yunanistan’dan hamle: Avrupa’dan yeni savaş gemileri geliyor - Resim: 2

Defence Turk’ün Mer et Marine’den aktardığı bilgilere göre geminin ekim ayının sonunda Yunan Donanması’na teslim edilmesinin planlandığı belirtildi.

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Ege’de Yunanistan’dan hamle: Avrupa’dan yeni savaş gemileri geliyor - Resim: 3

Eylül 2024’te denize indirilen Nearchos’un donatım çalışmalarında büyük ölçüde sona gelinirken, fırkateyn ilk seyrini şubat ayında gerçekleştirdi.

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Ege’de Yunanistan’dan hamle: Avrupa’dan yeni savaş gemileri geliyor - Resim: 4

Fransa’nın Bretonya kıyıları açıklarında deniz testlerine devam eden gemi, ilk testlerin ardından gerekli çalışmaların yapılması amacıyla 20 Nisan-11 Haziran tarihleri arasında yeniden kuru havuza alındı.

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Ege’de Yunanistan’dan hamle: Avrupa’dan yeni savaş gemileri geliyor - Resim: 5

Nearchos, 7 Eylül itibarıyla Yunan mürettebatının eğitim faaliyetleri kapsamında bir haftalık deniz seyrine çıktı.

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Ege’de Yunanistan’dan hamle: Avrupa’dan yeni savaş gemileri geliyor - Resim: 6

Eğitim faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından fırkateynin bir teknik test seyri daha gerçekleştirmesi bekleniyor.

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Ege’de Yunanistan’dan hamle: Avrupa’dan yeni savaş gemileri geliyor - Resim: 7

Geminin Yunanistan’a teslim edilmeden önce son kez havuza alınarak hazırlık sürecinin tamamlanması planlanıyor.

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Ege’de Yunanistan’dan hamle: Avrupa’dan yeni savaş gemileri geliyor - Resim: 8

FDI programının üçüncü gemisi Formion’un üretim sürecinde de çalışmalar devam ediyor.

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Ege’de Yunanistan’dan hamle: Avrupa’dan yeni savaş gemileri geliyor - Resim: 9

Formion, dört gün süren deniz denemelerinin ardından Lorient’teki Naval Group tersanesine geri döndü.

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Ege’de Yunanistan’dan hamle: Avrupa’dan yeni savaş gemileri geliyor - Resim: 10

22 Haziran Pazartesi günü denize açılan ve 26 Haziran’da limana dönen Formion’un, FDI sınıfında Standard 2 konfigürasyonuna sahip ilk gemi olduğu belirtildi.

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Ege’de Yunanistan’dan hamle: Avrupa’dan yeni savaş gemileri geliyor - Resim: 11

Bu donanım için gerçekleştirilecek ilave çalışmalar nedeniyle fırkateynin Lorient’ten ayrılarak Yunanistan’a doğru yola çıkmasının 2027 baharında gerçekleşmesi planlanıyor.

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Ege’de Yunanistan’dan hamle: Avrupa’dan yeni savaş gemileri geliyor - Resim: 12

Yunanistan’ın FDI programı kapsamında sınıfının ilk fırkateyni olan Kimon, Aralık 2025’te teslim edildi.

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Ege’de Yunanistan’dan hamle: Avrupa’dan yeni savaş gemileri geliyor - Resim: 13

Nearchos’un bu yılın sonuna kadar Yunanistan envanterine girmesi beklenirken, serinin dördüncü ve son fırkateyni Themistocles’in 2028 yılında filoya katılması öngörülüyor.

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Ege’de Yunanistan’dan hamle: Avrupa’dan yeni savaş gemileri geliyor - Resim: 14

Yunanistan ile Fransa arasında FDI sınıfı fırkateynlerin tedarikine yönelik sürecin temelini, Ekim 2021’de iki ülke arasında imzalanan savunma anlaşması oluşturdu.

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Ege’de Yunanistan’dan hamle: Avrupa’dan yeni savaş gemileri geliyor - Resim: 15

Aynı yıl içerisinde Yunanistan ile Naval Group arasında üç FDI HN (Defence and Intervention Frigate) fırkateyninin tedarikini ve bir opsiyonu kapsayan sözleşme imzalandı.

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Ege’de Yunanistan’dan hamle: Avrupa’dan yeni savaş gemileri geliyor - Resim: 16

Sözleşme kapsamında gemilerin hizmet içi destek faaliyetlerinin yanı sıra MU90 torpidosu ve CANTO karşı tedbir sisteminin tedariki de yer aldı.

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Ege’de Yunanistan’dan hamle: Avrupa’dan yeni savaş gemileri geliyor - Resim: 17

Sözleşmeler, Yunanistan Savunma Yatırımları ve Silahlanma Genel Müdürlüğü adına Emekli Koramiral Aristeidis Alexopoulos ile Naval Group CEO’su Pierre Éric Pommellet tarafından imzalandı.

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Ege’de Yunanistan’dan hamle: Avrupa’dan yeni savaş gemileri geliyor - Resim: 18

İmza törenine Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Florence Parly de katıldı.

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Ege’de Yunanistan’dan hamle: Avrupa’dan yeni savaş gemileri geliyor - Resim: 19

Yaklaşık 4 bin 500 ton deplasmana sahip FDI HN fırkateynleri 122 metre uzunluğunda. Gemilerin azami sürati ise 27 knot olarak belirtiliyor.

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Ege’de Yunanistan’dan hamle: Avrupa’dan yeni savaş gemileri geliyor - Resim: 20

Fırkateynlerin ana silah sistemleri arasında Aster hava savunma füzesi, Exocet MM40 B3C, RAM hava savunma sistemi, MU90 torpidoları ve 76 milimetrelik top bulunuyor.

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Ege’de Yunanistan’dan hamle: Avrupa’dan yeni savaş gemileri geliyor - Resim: 21

FDI HN programındaki fırkateynler şöyle:

HS Kimon (F-601): Teslim edildi.

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Ege’de Yunanistan’dan hamle: Avrupa’dan yeni savaş gemileri geliyor - Resim: 22

HS Nearchos (F-602): Üretim faaliyetleri sürüyor.

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Ege’de Yunanistan’dan hamle: Avrupa’dan yeni savaş gemileri geliyor - Resim: 23

HS Formion (F-603): Üretim faaliyetleri sürüyor.

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Ege’de Yunanistan’dan hamle: Avrupa’dan yeni savaş gemileri geliyor - Resim: 24

HS Themistocles (F-600): Sonradan sipariş edilen fırkateyn.

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