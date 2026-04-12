Çanakkale’nin Gökçeada ile Semadirek Adası arasındaki Zürafa kayalığında avlanmak için denize açılan balıkçı İlker Özdemir, uluslararası sularda olmasına rağmen Yunan Sahil Güvenliği'nin tacizine maruz kaldı.

Yunan botunun, rotasından çıkmadan ilerleyen Özdemir'in teknesinin çevresinde hızla turlayıp taciz anları personel tarafından amatör kameraya anbean kaydedildi.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Özdemir, kayda aldığı anlarda şunları söyledi:

"Büyük, silahlı bir gemi yollamışlar. Yapacak bir şey yok, mücadele ediyoruz. Zürafa kayalığı bölgesinde avlanıyoruz, yine aynı yerlerdeyiz. Bunlar yapmaktan vazgeçmiyor, biz de vazgeçmeyeceğiz. Kayığımız sac, daha güvenilir onlar da biliyorlar. Çok yakın geçtiler."

Bir süre sonra bölgeye gelen Türk Sahil Güvenlik botunu gören Yunan Sahil Güvenlik ise bölgeden uzaklaştı.

Öte yandan, İlker Özdemir daha önce de Yunan Sahil Güvenlik tarafından tacize uğramış ve bir başka olayda da teknesine çarpmıştı.