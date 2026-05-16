Muğla kıyılarında yasa dışı göç akışını engellemek amacıyla 7/24 esasıyla devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Milas ilçesi açıklarında başarılı bir operasyona daha imza attı. Teknolojik imkanların en üst düzeyde kullanıldığı operasyonda, bir grup düzensiz göçmenin lastik botla deniz açıldığı belirlendi.

KAÇIŞ PLANINI "MOBİL GÖZETLEME" BOZDU

Milas bölgesinde konuşlu olarak görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (MORG), gece karanlığında açık denizde şüpheli bir hareketlilik saptadı Kısa sürede belirtilen lokasyona ulaşan Sahil Güvenlik unsurları, açık denizde manevra yaparak hareket halindeki mülteci botunun önünü kesti. Yabancı uyruklu 28 düzensiz göçmen yakalandı.