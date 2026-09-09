Ege’de donanma yarışı: Yunanistan alıyor, Türkiye üretiyor

İtalya ve Yunanistan, iki Bergamini sınıfı FREMM fırkateyninin Yunan Deniz Kuvvetleri’ne devrine ilişkin uygulama anlaşmasını imzaladı.
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İtalya ve Yunanistan, iki Bergamini sınıfı FREMM fırkateyninin Yunan Deniz Kuvvetleri’ne devrini resmileştiren uygulama anlaşmasına Roma’da imza attı. Türkiye de milli üretimlerle donanmasını güçlendiriyor.Kaynak: Haber Merkezi
Roma’da gerçekleştirilen görüşmeler kapsamında imzalanan anlaşma, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto’nun bir araya gelmesinin ardından iki ülkenin savunma yatırım ve silahlanma genel müdürleri tarafından imza altına alındı.
Devir kapsamında İtalyan Deniz Kuvvetleri envanterindeki ITS Carlo Bergamini (F-590) ve ITS Virginio Fasan (F-591) adlı iki fırkateyn Yunanistan’a teslim edilecek.
Sınıfın öncü gemisi olan Carlo Bergamini, Mayıs 2013’te İtalyan Deniz Kuvvetleri’nde hizmete girmişti. Geminin 2028’in ilk yarısında Yunanistan’a devredilmesi planlanıyor. Aralık 2013’te hizmete alınan Virginio Fasan’ın ise 2029’un ilk yarısında teslim edilmesi öngörülüyor.
Uygulama anlaşması, iki geminin devrine ilişkin hukuki, mali ve teknik şartları belirliyor. Anlaşma kapsamında ilk ve takip eden destek düzenlemeleri ile Yunanistan savunma sanayisinin sürece katılımı da yer alıyor.
Yunan tersanelerinin gemilerin bakım faaliyetleri ve yeni sistemlerin entegrasyonunda görev üstlenmesi planlanıyor. İki ülke arasındaki devir sürecinin temeli, Eylül 2025’te La Spezia’da imzalanan mutabakat muhtırası ve niyet beyanıyla atıldı.
Bunun ardından Yunan heyetleri Carlo Bergamini, Virginio Fasan ve Carlo Margottini olmak üzere üç Bergamini sınıfı fırkateyni inceledi. İncelemelerde gemilerin tahrik sistemleri, sonar mimarisi, bakım durumları ve kalan hizmet ömürleri değerlendirildi.
Devir anlaşması, 18 Mayıs 2026’da Yunanistan Ulusal Güvenlik Konseyi’nin (KYSEA) onayından geçmişti. Yunanistan’ın ikinci el fırkateynlere yönelmesinde, benzer özelliklerdeki yeni fırkateynlerin 2030’ların başından önce hizmete giremeyecek olması etkili oldu.
Carlo Bergamini, su üstü harbi, deniz güvenliği ve filo hava savunmasına yönelik görevler için yapılandırılmış genel maksat (GP) varyantında hizmete girdi. Virginio Fasan ise CAPTAS-4 sonar sistemiyle donatılmış denizaltı savunma harbi (ASW) varyantında bulunuyor.
İki fırkateynin devri, Yunanistan’ın azalan Elli sınıfı fırkateyn kapasitesini yenileme ve iptal edilen korvet programının oluşturduğu boşluğu kapatma hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.
Yunanistan’ın, iki Bergamini sınıfı FREMM fırkateyninin yanı sıra opsiyonel olarak iki fırkateyn daha satın alabilmesi planlanıyor.
Bu seçenek, inşa halindeki dört Fransız Kimon sınıfı FDI HN fırkateyniyle birlikte Yunanistan’ın 2030’ların başında sekiz modern FREMM ve FDI HN fırkateyninden oluşan bir filoya ulaşma hedefini destekliyor. Söz konusu yapılanmaya dört MEKO 200HN fırkateyninin yarı ömür modernizasyonundan geçirilmesi de eşlik edecek.
Türkiye’de ise deniz kuvvetlerinin modernizasyonuna yönelik farklı projeler devam ediyor. İnşası süren yedi İSTİF sınıfı fırkateynden üçünün bu yıl içerisinde Türk Deniz Kuvvetleri’ne teslim edilmesi planlanıyor. Kalan dört geminin inşasının ise gelecek yıl tamamlanması öngörülüyor.
Bu gemilerden ikisinin Endonezya’ya teslim edilmesi ve bunların yerine Türk Deniz Kuvvetleri için yeni gemiler inşa edilmesi planlanıyor.
Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde ayrıca dört ADA sınıfı korvet bulunuyor. Bu gemiler su üstü harbi, denizaltı savunma harbi ve hava savunma harbi görevlerinde kullanılabiliyor.
ADA sınıfına benzer tasarıma sahip HİSAR sınıfı Açık Deniz Karakol Gemileri kapsamında ilk gemi TCG KOÇHİSAR da envantere girmiş durumda.
Su üstü harbi, hava savunma ve denizaltı savunma harbi kabiliyetlerine sahip HİSAR sınıfı gemilerin ilave inşaları özel sektör tersanelerinde sürüyor.
Envanterde bulunan dört BARBAROS (MEKO TN-200 Track II) sınıfı fırkateynin yarı ömür modernizasyonu da devam ediyor.
Modernizasyonu tamamlanan ilk gemi TCG ORUÇREİS, yeniden envantere alındı. Gemide gemisavar füze kapasitesi artırılırken ATMACA Gemisavar Füzesi de entegre edildi.
Bunun yanı sıra GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi, Elektronik Harp Suiti ve çeşitli ilave kabiliyetler gemiye kazandırıldı.
2027 yılı sonuna kadar Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki İSTİF sınıfı fırkateyn sayısının altıya çıkarılması planlanıyor. Böylece korvet ve fırkateyn sınıflarında 11 milli su üstü deniz platformunun bulunması hedefleniyor.
Modernizasyonu tamamlanan TCG ORUÇREİS ile en az bir BARBAROS sınıfı fırkateynin daha modernizasyonunun tamamlanmasıyla bu sayının 13’e ulaşması öngörülüyor.
Türkiye ayrıca TF-2000 TEPE sınıfı hava savunma harbi muhribi ve Milli Hücumbot projelerinde ilk gemilerin inşasını sürdürüyor. Milli Hücumbot’un ilk gemisinin 2027 yılında teslim edilmesi planlanıyor.
Denizaltı alanında da REİS sınıfı Denizaltı Projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor. TCG PİRİREİS ve TCG HIZIRREİS denizaltıları Türk Deniz Kuvvetleri envanterine girdi. TCG MURATREİS’in bu yıl içerisinde envantere alınması planlanırken, projenin kalan üç denizaltısının 2027 yılında hizmete girmesi öngörülüyor.
Böylece, halen hizmette bulunan bir AY sınıfı denizaltının hizmetten çıkacağı da hesaba katıldığında, Türk Deniz Kuvvetleri’nin aktif muharip denizaltı sayısının 2027 yılı içerisinde 14’e yükselmesi planlanıyor.