Ege’de donanma yarışı: Yunanistan alıyor, Türkiye üretiyor

Bu seçenek, inşa halindeki dört Fransız Kimon sınıfı FDI HN fırkateyniyle birlikte Yunanistan’ın 2030’ların başında sekiz modern FREMM ve FDI HN fırkateyninden oluşan bir filoya ulaşma hedefini destekliyor. Söz konusu yapılanmaya dört MEKO 200HN fırkateyninin yarı ömür modernizasyonundan geçirilmesi de eşlik edecek.