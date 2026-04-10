Ege Bölgesi’nde 1 Eylül’de “Vira bismillah” diyerek denize açılan balıkçılar, sezonun ilk aylarında özellikle sardalya avında önemli bir bolluk yaşadı.

Yılın başında kısa bir aranın ardından yeniden faaliyetlerine başlayan balıkçılar, ocak ve şubat aylarında etkili olan olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle sık sık limanda kalmak zorunda kaldı.

Fırtına ve yoğun yağışlar, avlanma süresini ciddi ölçüde kısıtladı.

HAVA DÜZELİNCE AV YENİDEN HAREKETLENDİ

Şubat ayının sonlarına doğru hava şartlarının iyileşmesiyle tekneler yeniden denize açıldı. Bu dönemde başta hamsi olmak üzere balık avında gözle görülür bir artış yaşandı.

Mart ayında ise uygun hava ve deniz koşullarıyla birlikte avcılık yeniden canlandı.

Özellikle sardalya ve hamside yaşanan bolluk, sezonun sonuna yaklaşılırken balıkçıların yüzünü güldürdü.

15 Nisan’da sona erecek av sezonu öncesinde mart ayını verimli geçiren balıkçılar, yılı bereketli bir şekilde kapatmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin önemli balıkçılık merkezlerinden biri olan İzmir Su Ürünleri Hali’nde ise sezonun sonuna yaklaşılmasıyla birlikte hareketlilikte düşüş gözleniyor.

'ZOR ŞARTLARA RAĞMEN BOL BALIK VARDI'

İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, sezonun genel olarak olumlu geçtiğini belirterek, eylül ayından itibaren sardalya ve hamside dikkat çekici bir bolluk yaşandığını ifade etti.

Sezonun ikinci yarısında hamsinin öne çıktığını dile getiren Çakan, olumsuz hava koşullarına rağmen denizlerin balık açısından cömert olduğunu söyledi.

Bu yıl hava şartlarının zorlayıcı olduğunu ancak buna karşın avın bol gerçekleştiğini vurguladı.

'MARTTA HAMSİ SOFRALARA BOL GELDİ'

Balıkçı Deniz Olataş da sezona güçlü bir başlangıç yaptıklarını, eylül ve ekim aylarında yoğun sardalya avladıklarını aktardı. Sardalya bolluğunun kasım ve aralık aylarında da sürdüğünü belirten Olataş, yılın ilk iki ayında hava şartlarının işleri aksattığını söyledi.

Mart ayında özellikle hamsinin öne çıktığını dile getiren Olataş, bu dönemde tüketimin de arttığını ifade etti. Sezonun artık yavaşladığını belirten Olataş, 15 Nisan’da başlayacak yasak döneminde küçük teknelerin faaliyet göstereceğini hatırlattı. Bu yıl sardalyanın bol ve uygun fiyatlı olduğunu, hatta fazla miktarın balık çiftliklerinde yem olarak kullanıldığını da sözlerine ekledi.