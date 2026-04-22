Yeniçağ Gazetesi
22 Nisan 2026 Çarşamba
Egea devri kapanıyor: Fiat’ın yeni gözdesi Bursa’da görüntülendi

Fiat’ın Türkiye’de uzun yıllar büyük satış başarısı yakalayan Fiat Egea modelinin yerini alması beklenen yeni otomobili, Bursa sokaklarında test edilirken görüntülendi.

Cemile Kurel Derleyen: Cemile Kurel
Yıllardır yerli üretim avantajıyla pazarda güçlü bir konumda bulunan Egea’nın ardından, gözler TOFAŞ Bursa fabrikasında üretilecek yeni nesil araçlara çevrilmişti.

“Egea sonrası dönemin ilk modeli” olarak konumlandırılan bu yeni fastback otomobilin test süreci devam ederken, kamuflajlı görüntüleri ve iç mekân detayları da gün yüzüne çıktı.

Yoğun kamuflajla gizlenmiş olsa da aracın genel tasarım dili dikkat çekiyor. Arkaya doğru akıcı biçimde alçalan fastback formu, modele sportif ve modern bir karakter kazandırıyor.

Crossover ile sedan arasında konumlanan bu tasarım anlayışı, dinamik bir siluet ortaya koyuyor. Parçalı far yapısı ve aerodinamik jant tasarımı da aracın yenilikçi çizgisini destekliyor.

İç mekânda ise önemli değişiklikler söz konusu. Sızdırılan görüntüler, kabinin Fiat Grande Panda modelinden esinlendiğini gösteriyor.

Alt kısmı düzleştirilmiş yeni nesil direksiyon simidi ve yeniden tasarlanan orta konsol ilk bakışta öne çıkan detaylar arasında.

Klasik vites kolunun tamamen kaldırıldığı araçta, yerine daha sade ve modern bir vites seçici yerleştirilmiş. Elektronik park freni ve Start/Stop düğmesi gibi detaylar, teknolojik donanım seviyesinin belirgin şekilde yükseldiğini ortaya koyuyor. Geometrik desenli koltuk döşemeleri ve geniş kol dayama alanı ise konfor odaklı bir yaklaşım benimsendiğini gösteriyor.

Yıl içinde resmi olarak tanıtılması beklenen bu yeni fastback modelin, hem tasarım hem de teknolojik özellikleriyle Türkiye otomobil pazarında dengeleri değiştirmesi bekleniyor. Modelin adı ve motor seçenekleri ise önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.

Kaynak: Haber Merkezi
