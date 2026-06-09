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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafınca geniş çaplı soruşturma kapsamında, Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün gerçekleştirdiği ihale ve doğrudan temin alımları incelendi.

Kurum yöneticileri ile bazı şirket temsilcilerinin organize bir şekilde hareket ederek ihale süreçlerinde rekabet şartlarını ortadan kaldırdıkları ve kamu kaynaklarını belirli kişi ve firmalara menfaat sağlamak amacıyla kullandıkları iddiaları üzerine çalışma gerçekleştirildi.

3 MİLYAR 100 MİLYON KAMU ZARARI

Yapılan araştırma ve detaylı inceleme neticesinde Sayıştay raporlarına yansıyan tespitlerde; gerçekleştirilen usulsüz alım işlemleri nedeniyle kamunun yaklaşık 3 milyar 100 milyon Türk Lirası zarara uğratıldığı belirlendi.

6 İLDE ŞAFAK BASKINI

Kamu görevlileri ve firma temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 45 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmesinin sonrasında ekipler sabah saatlerinde operasyonu yaptı. İzmir merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyonda 45 şüpheliden 44'ü kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ile incelenmek üzere çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise hız kesmeden devam ettiği aktarıldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, konuya ilişkin başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği ifade edildi.