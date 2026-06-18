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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen büyük yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturması kapsamında yeni bir döneme girildi. Ege Üniversitesi (EÜ) Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ve satın alma birimlerinde görevli kamu personelleri ile şirket yöneticilerinin, kamu ihalelerinde organize bir şekilde usulsüzlüğe karıştıkları iddiaları üzerine inceleme başlatılmıştı. Bu incelemeler sonucunda, suç odaklı edinildiği belirlenen çok büyük miktardaki mal varlığına el konuldu.

Aydınlık'ın haberine göre, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde; soruşturma kapsamında yer alan 26 şüpheli şahıs ile suça ortak olduğu tespit edilen 16 firmaya ait 49 taşınmaz ve toplam 150 araç resmi kurumlar tarafından koruma altına alındı.

DİNLEMEYEN MEMURLARI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMIŞLAR

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, usulsüzlük zinciri 2019 yılı sonrasında kurum yöneticilerinin birim içerisinde organize bir yapı kurmasıyla başladı. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü bünyesinde sadece verilen talimatları koşulsuz yerine getirecek yönetici, memur ve işçilerin görevlendirildiği tespit edildi. Sistem dışı kalmayı tercih eden ve kanunsuz talimatları kabul etmeyen kamu görevlilerinin ise baskıyla birimlerden uzaklaştırıldığı saptandı. Öte yandan, üniversiteyle ticari bağları bulunan bir şirket yöneticisinin adeta bir üniversite yöneticisi gibi hareket ederek ihale süreçlerini yönlendirdiği ortaya çıkarıldı.

ZARARIN FATURASI BELGELENDİ



Ege Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen ihale ve doğrudan temin alımlarında gerçek bir piyasa fiyat araştırması ile yaklaşık maliyet tespitinin kasıtlı olarak yapılmadığı anlaşıldı. Alımların sürekli olarak idareye yakınlığıyla bilinen hep aynı firmalardan gerçekleştirildiği belirlendi. Geriye dönük incelemeler ve hazırlanan Sayıştay Raporu neticesinde, EÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü üzerinden yürütülen bu usulsüz satın alma süreçleriyle Ege Üniversitesi'nin yaklaşık 3 milyar 100 milyon TL kamu zararına uğratıldığı resmi olarak kayıtlara geçti.

ESKİ BAŞHEKİM DE DAHİL 27 KİŞİ TUTUKLANDI

Söz konusu ihaleler vasıtasıyla belirli firmalara haksız menfaat sağladıkları ve kamu zararına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı çıkarılan 47 şüpheliye yönelik, 9 Haziran'da İzmir merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Düzenlenen baskınlarda 2 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 41 şüpheliden, aralarında eski EÜ Hastanesi Başhekimi Devrim Bozkurt, eski EÜ Hastanesi Genel Sekreteri Muhterem Adak ve eski EÜ Hastanesi Başmüdürü Ömer Özcoşar'ın da bulunduğu 27 kişi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.