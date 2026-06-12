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Kaynak: AA

Yunan basınında yer alan haberlere göre, geçen yıl Eğriboz Körfezi'nde mor denizanalarının yaygınlaşması nedeniyle turizm sektöründe yaşanan kayıpların tekrarlanmaması amacıyla bu yıl ek tedbirler alınacak.

Bu kapsamda, Orta Yunanistan Bölge Valiliği tarafından 7 belediyede kullanılmak üzere 1,5 milyon avroluk fon ayrıldı.

Belediyelere sağlanan kaynakla, sahillerde mor denizanalarına karşı "U" şeklinde koruma ağları kurulacak.

Ağların çevrelediği alanların, denize girmek isteyenler için güvenli bölge oluşturması hedefleniyor.

Temas halinde acı, ağrı, yanma ve kaşıntıya neden olan mor denizanaları, Akdeniz'deki en rahatsız edici denizanası türleri arasında gösteriliyor.

Uzmanlar, deniz suyu sıcaklıklarındaki artış ve denizanalarıyla beslenen deniz kaplumbağaları gibi türlerin azalmasının, özellikle kapalı koylarda bu türün çoğalmasına yol açtığını belirtiyor.