Hafif hibrit motor altyapısı ve standart 4x4 çekiş sistemiyle Türkiye'ye giriş yapan efsanevi model, lansmana özel 3 milyon 990 bin TL'den başlayan fiyat seçenekleri ve 1 milyon TL için 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanıyla otomobilseverlerin beğenisine sunuluyor.
Yenilenen Toyota Hilux'un lansman fiyatı ve öne çıkan özellikleri
Pick-up segmentinin dünyadaki en köklü ve iddialı temsilcilerinden Toyota Hilux, tamamen yenilenen yeni nesliyle Türkiye pazarında satışa sunuldu.Haber Merkezi
AĞUSTOS 2026 LANSMAN FİYATLARI AÇIKLANDI
Yeni Hilux Türkiye'de Adventure, Hi-Cruiser ve Invincible olmak üzere üç farklı donanım paketiyle tercih edilebiliyor. Giriş seviyesini oluşturan Adventure versiyonu 4 milyon 200 bin TL'lik liste fiyatına karşın lansmana özel 3 milyon 990 bin TL'den alıcı bekliyor.
Bir üst paket olan Hi-Cruiser 4 milyon 850 bin TL yerine 4 milyon 390 bin TL lansman fiyatıyla sunulurken, ürün gamının en tepesinde yer alan Invincible versiyonu ise 5 milyon 350 bin TL'lik liste fiyatı yerine lansmana özel 4 milyon 590 bin TL fiyat etiketi taşıyor.
HAFİF HİBRİT DİZEL MOTOR İLE SESSİZ VE GÜÇLÜ SÜRÜŞ
Türkiye pazarında 2.8 litrelik Mild Hybrid Power destekli dört silindirli dizel motor ve otomatik şanzıman ikilisiyle yollara çıkan yeni Hilux, standart 4x4 çekiş altyapısıyla toplam 204 beygir güç ve 500 Nm tork üretiyor.
48V hafif hibrit destek sistemi, özellikle şehir içi dur-kalklarda ve ani hızlanma anlarında araca ekstra ivmelenme sağlarken çok daha sessiz, akıcı ve konforlu bir sürüş karakteri sunuyor.
LAND CRUISER İLHAMLI MODERN KABİN TEKNOLOJİSİ
Dış tasarımında TOYOTA yazılı yeni ön ızgarası, ince LED far grubu, petek desenli ön panjuru ve kaslı çamurluk yapısıyla daha heybetli bir görünüme kavuşan Hilux, kabin içinde ise markanın simge modeli Land Cruiser'dan ilham alıyor.
İç mekanda kullanılan kaliteli deri dokulu yüzeylerin yanı sıra donanım seviyesine bağlı olarak 12.3 inç büyüklüğünde tamamen dijital gösterge paneli ve 12.3 inçlik multimedya ekranı teknolojik altyapıyı tamamlıyor.
Giriş paketinde ise 7 inç dijital gösterge ve 9 inç dokunmatik ekran görev yapıyor.
ZORLU ARAZİ ŞARTLARINA ÜSTÜN UYUM
Arazi performansında iddiasını sürdüren model, 310 mm yükseklik değerinin yanı sıra 29 derece yaklaşma, 24 derece uzaklaşma açısı ve 700 mm sudan geçiş derinliğiyle zorlu yollara meydan okuyor.
Farklı zemin şartlarına göre çekişi optimize eden Çoklu Arazi Modu ve 360 derece çevre görüşü sağlayan Arazi Monitörü, sürücünün kontrolünü artırıyor.
Güvenlik tarafında ise Ön Çarpışma Önleyici, Şerit Takip, Adaptif Hız Sabitleme ve Proaktif Sürüş Desteği içeren üçüncü nesil Toyota Safety Sense paketi standart donanım olarak sunuluyor.