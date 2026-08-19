Yenilenen Toyota Hilux'un lansman fiyatı ve öne çıkan özellikleri

Bir üst paket olan Hi-Cruiser 4 milyon 850 bin TL yerine 4 milyon 390 bin TL lansman fiyatıyla sunulurken, ürün gamının en tepesinde yer alan Invincible versiyonu ise 5 milyon 350 bin TL'lik liste fiyatı yerine lansmana özel 4 milyon 590 bin TL fiyat etiketi taşıyor.