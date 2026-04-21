Efsanevi milyarder o sektöre yöneliyor: 2,5 hissesini satın aldı

Buffett’ın Japonya’daki yeni rotası sigorta sektörü oldu. Berkshire Hathaway, Japon sigorta devi Tokio Marine’in yüzde 2,5 hissesini 1,8 milyar dolara satın alarak dev bir stratejik ortaklığa imza attı.

Gülsüm Hülya Sundu Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Warren Buffett’ın efsanevi yatırım şirketi Berkshire Hathaway, Japonya pazarındaki stratejisini ticaret evlerinden sigorta sektörüne taşıyor. Japon sigorta devi Tokio Marine ile kurulan bu stratejik ortaklık, sadece bir hisse alımı değil; milyar dolarlık satın almalar ve küresel risk yönetimi için atılmış dev bir adım olarak görülüyor.

İki dev şirket arasındaki anlaşma, sadece sermaye transferini değil, operasyonel bir entegrasyonu da hedefliyor. Berkshire, Tokio Marine’in yüzde 2,5 hissesini 1,8 milyar dolar (287,4 milyar yen) karşılığında satın aldı. Bu payın, Tokio Marine yönetim kurulunun onayıyla ileride yüzde 9,9’a kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Berkshire’ın ana reasürans birimi olan National Indemnity (NICO), Tokio Marine’in risk portföyüne ortak olacak. Bu adım, özellikle doğal afet risklerine karşı Japon devinin bilançosunu korumayı amaçlıyor.

Ortaklık, dünya genelinde yüksek kaliteli ve milyar dolarlık satın alma fırsatlarını birlikte değerlendirmeyi kapsıyor.

Tokio Marine Kurumsal Planlama Başkanı Kenichi Sakakibara’ya göre, Berkshire’ın aradığı şey şirketin operasyonel uzmanlığı. Berkshire’ın devasa bir sermayesi olsa da, küresel sigorta şirketlerini entegre etme ve yönetme kapasitesi Tokio Marine’in son 10 yıldaki 19 milyar dolarlık başarılı satın alma geçmişiyle örtüşüyor.

Buffett’ın halefi Greg Abel yönetimindeki Berkshire, bu hamleyle Japonya’da ticaret evleri dışındaki ilk büyük hisse yatırımını yapmış oldu. Analistler, bu adımın Japonya pazarına olan güvenin tescili olduğunu vurguluyor.

Berkshire, bu yatırımı finanse etmek ve kur riskini yönetmek adına geçtiğimiz günlerde 272,3 milyar yenlik (yaklaşık 1,7 milyar dolar) tahvil satışı gerçekleştirdi. Bu, şirketin şimdiye kadarki en büyük üçüncü yen cinsi borçlanması olarak kayıtlara geçti.

Tokio Marine, değerlemeler mantıklı seviyelere gelene kadar bekleyen disipliniyle tanınıyor. Ortaklık sayesinde bilançosu rahatlayan Tokio Marine, yurt içinde özellikle "risk danışmanlığı" gibi yüksek kâr marjlı alanlara yatırım yapmayı planlıyor.

Buffett’ın sigorta sektörüne girişi, altyapı, bankacılık ve gayrimenkul gibi diğer Japon sektörlerine de ilgi duyabileceği spekülasyonlarını artırdı.

Kaynak: Haber Merkezi
