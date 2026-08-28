Amazon çatısı altında hazırlıkları süren ve yakın zamanda ilk sezon onayını alan RoboCop dizisi somut adımlarla ilerliyor. Daha önce Peter Weller ve Joel Kinnaman gibi isimlerin hayat verdiği efsanevi karaktere bu kez İngiliz aktör Dan Stevens hayat verecek. X-Men evreninde geçen Legion dizisindeki performansıyla dikkat çeken Stevens; Beauty and the Beast, The Guest ve Godzilla x Kong gibi yapımlarda da önemli roller üstlenmişti.

JAMES WAN VE BLUMHOUSE ATOMIC MONSTER İMZASI

Dizinin yapımcı kadrosunda korku ve aksiyon sinemasının ünlü ismi James Wan ile Jason Blum'ın ortak stüdyosu Blumhouse Atomic Monster yer alıyor. Sinemada Testere ve Aquaman gibi büyük projelere imza atan Wan, bu yapımla birlikte bilim kurgu türüne de adım atıyor. Hazırlanan kısa tanıtım yazısına göre dizi, dev bir teknoloji şirketinin eski bir polisin bilincini taşıyan güçlü bir robotu emniyet teşkilatına dahil etmek için şehri ikna etme sürecini konu alacak. Projenin yaratıcılığını ve senaristliğini ise daha önce Lodge 49 ile tanınan Peter Ocko üstleniyor.

ÇEKİMLER 2027 YILININ BAŞINDA BAŞLIYOR

Projenin prodüksiyon takvimi de netleşmeye başladı. Çekimlerine 2027 yılının ilk aylarında başlanması planlanan yapımın ekranlara geleceği kesin yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.