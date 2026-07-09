Teknoloji devi Apple, yıllar önce piyasaya sürdüğü ve teknoloji dünyasında iz bırakan eski iPhone ve iPad modelleri için radikal bir karara imza attı. Şirket, çok uzun süredir açık tuttuğu eski iOS sürümlerinin imza desteğini resmi olarak sonlandırdı. Alınan bu yeni karar, akıllı telefon dünyasının efsanelerinden iPhone 5, iPhone 5c, ilk nesil iPad mini ve iPad 2 gibi döneme damgasını vurmuş cihazları doğrudan etkiliyor. Artık bu cihazları elinde bulunduran kullanıcılar veya koleksiyoncular, cihazlarını iOS 6.1.3, 8.4.1, 9.3.5 veya 10.3.3 gibi nostaljik sürümlere düşüremiyor.

Apple ekosisteminde bir cihazı sıfırlamak veya eski bir sürüme döndürmek istendiğinde, sistemin Apple sunucularından dijital bir onay yani "imza" alması gerekiyor. Şirket normal şartlarda yeni bir yazılım yayınladıktan kısa bir süre sonra eski sürümün imzasını kapatarak kullanıcıları güncel tutmayı ve güvenlik açıklarından korumayı amaçlıyor. Ancak aradan on yıldan fazla zaman geçmesine rağmen iOS 6, iOS 8, iOS 9 ve iOS 10 gibi işletim sistemlerinin doğrulama fişinin aniden çekilmesi teknoloji dünyasında nadir görülen bir durum olarak yorumlanıyor. Bu durum çalışan cihazların bozulacağı anlamına gelmese de olası bir çökme, sistemi sıfırlama veya bilgisayar üzerinden IPSW dosyasıyla yeniden kurulum yapma ihtiyacında Apple sunucularının artık geçit vermeyeceğini gösteriyor. Yazılımsal bir sorun yaşayan cihazların kurtarılamayacak olması, bu modellerin onarılamaz birer elektronik atığa dönüşme riskini doğuruyor.

Apple'ın sunucu tarafında doğrulamayı durdurduğu kombinasyonlar arasında iPhone 5 için iOS 10.3.3, iOS 10.3.4 ve iOS 8.4.1 sürümleri yer alıyor. Zamanında sadece iPhone 5'teki GPS sorunlarını çözmek amacıyla çıkarılan özel sürüm de bu engellemeden kaçamıyor. Benzer şekilde iPhone 5c için iOS 10.3.3 sürümünün IPSW dosyaları, birinci nesil iPad mini ve iPad 2 için ise iOS 9.3.5, iOS 9.3.6, iOS 8.4.1 ve efsanevi iOS 6.1.3 kurulum yolları tamamen kapatılmış durumda.

Apple'ın bu hamlesinin arkasında, günümüzde iyice karmaşıklaşan siber güvenlik tehditleri ve eski iOS sürümlerinde yer alan, kötü niyetli kişilerin kullanabileceği bilinen büyük güvenlik açıkları yer alıyor. Şirket, aktif kullanıcı kitlesi yok denecek kadar azalsa da sunucu tarafındaki eski kayıtları temizleyerek ekosistem güvenliğinden taviz vermeyeceğini bir kez daha kanıtlıyor. Bu hamle, cihaz modifikasyonu yapan yazılım meraklıları, nostaljik ürünleri yaşatmak isteyen hobi sahipleri ve uygulama uyumluluk testleri gerçekleştiren bağımsız geliştiriciler arasında ise büyük bir hayal kırıklığı yaratmış durumda.