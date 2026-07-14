Lionsgate stüdyosu tarafından yaklaşık iki yıl önce duyurulan ancak o günden bu yana sessizliğe bürünen projede nihayet somut adımlar atılmaya başlandı ve beklenen müjdeli haber geldi.

TEAM 7 İÇİN DÜNYA ÇAPINDA OYUNCU SEÇMELERİ BAŞLADI

Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini üstlenen başarılı yönetmen Destin Daniel Cretton, yapım aşamasında en kritik virajlardan biri olan oyuncu seçimi (casting) sürecine geçildiğini resmen duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, serinin merkezinde yer alan ikonik "Team 7" üyeleri Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha ve Sakura Haruno karakterlerini canlandıracak genç yetenekleri bulmak amacıyla dünya genelinde açık bir oyuncu arayışı başlatıldı. Başrol oyuncularının belirlenmesinin ardından, diğer yan karakterler için de casting süreci devam edecek.

Marvel’ın Shang-Chi ve merakla beklenen yeni Örümcek Adam filmi Spider-Man: Brand New Day gibi büyük bütçeli yapımlara imza atan Destin Daniel Cretton’ın projenin başında yer alması hayranlara büyük bir güven veriyor. Cretton, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

"Kishimoto-sensei'nin hikayeleri dünya genelinde nesillere ilham verdi. Onun dünyasını ve karakterlerini ilk kez canlı-aksiyon olarak beyaz perdeye taşımak benim için büyük bir onur. Team 7 için başlatacağımız küresel oyuncu arayışı ve bu inanılmaz evreni hayata geçirecek olmak beni fazlasıyla heyecanlandırıyor."

YARATICI MASASHI KISHIMOTO: "BENİM İÇİN MUCİZELER ARKA ARKAYA GERÇEKLEŞİYOR"

Naruto'nun yaratıcısı efsanevi mangaka Masashi Kishimoto da projeye tam desteğini vererek heyecanını paylaştı. Hollywood uyarlamasını bir "mucize" olarak nitelendiren Kishimoto, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda benim için mucizeler arka arkaya gerçekleşiyor. Eserim Naruto, gerçekten bir Hollywood filmine dönüşüyor! Daha da büyük bir mucize ise filmin benzersiz Destin Daniel Cretton tarafından yönetilecek olması. Buna hala inanamıyorum. Karakterlerimin gerçek hayattaki halleriyle tanışmak için sabırsızlanıyorum."

ÇEKİMLER 2027’DE BAŞLAYABİLİR

Lionsgate ve yapım ekibinin oyuncu seçmelerini resmi olarak başlatması, filmin ön yapım (pre-production) aşamasında hız kazandığının en net göstergesi. Resmî bir takvim henüz paylaşılmamış olsa da küresel oyuncu arayışının tamamlanmasıyla birlikte çekimlerin 2027 yılı içerisinde başlaması bekleniyor.

Köyünün lideri (Hokage) olmak ve kendisini dışlayan insanlara rüştünü ispat etmek isteyen genç ninja Naruto'nun maceralarını konu alacak olan bu dev bütçeli yapım, anime uyarlamalarına şüpheyle yaklaşan sinema dünyasında yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.