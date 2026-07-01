2026 Dünya Kupası'nda Fransa'nın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Michael Olise, tarihi bir başarıya çok yaklaştı.
Fransız yıldız, turnuvada şu ana kadar yaptığı 5 asistle Dünya Kupası tarihinin en fazla asist yapan futbolcuları arasına adını yazdırdı.
PELE'NİN REKORUNA BİR ASİST KALDI
Olise, turnuvada bir asist daha yapması halinde, Brezilya futbolunun efsane ismi Pele'nin 6 asistlik Dünya Kupası rekorunu egale edecek.
TARİHİ LİSTENİN ZİRVESİ
Pele (Brezilya): 6 asist
Michael Olise (Fransa): 5 asist
Fransa'nın turnuvadaki yoluna devam etmesi halinde 23 yaşındaki futbolcu, yalnızca rekoru egale etmekle kalmayıp Dünya Kupası tarihinde en fazla asist yapan oyuncu unvanının da yeni sahibi olma fırsatını yakalayacak.