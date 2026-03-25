Efsane yarışma geri dönüyor: Var Mısın Yok Musun yeni adresi belli oldu… Kutular yeniden açılıyor

Dünyanın 84 ülkesinde izlenen, heyecanın ve riskin dorukta yaşandığı oyun "Var Mısın Yok Musun", yeni adresi atv’de izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Fenomen yarışma programına başvurmak isteyenler için detaylar haberimizde…
KUTULAR YENİDEN AÇILIYOR
Yarışmanın temel kuralı ise hala aynı basitlikte ama bir o kadar zor: Kutunda kalıp şansını mı deneyeceksin, yoksa gelen teklife "Varım" mı diyeceksin?
BAŞVURULAR BAŞLADI
Efsane yarışmada yer almak ve büyük ödül için kutu açtırmak isteyenler için başvuru kanalları erişime açıldı. Şansına ve stratejine güveniyorsan aşağıdaki kanallardan başvurunu gerçekleştirebilirsin.
İŞTE İLK TANITIM
Yarışmanın geri dönüş müjdesi, atv tarafından paylaşılan özel bir tanıtım videosuyla duyuruldu.
VAR MISIN YOK MUSUN YARIŞMASI
Program, uluslararası Deal or No Deal formatının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2006 yılında Halit Ergenç’in sunumuyla Kanal D’de Büyük Teklif adıyla yayına başladı.
Kısa süre sonra format değiştirilerek Acun Medya yapımcılığında Var Mısın Yok Musun ismiyle 10 Eylül 2007’de Show TV’de izleyiciyle buluştu. Sunuculuğunu Acun Ilıcalı üstlendi ve program kısa sürede büyük bir fenomen haline geldi.