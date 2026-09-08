Range Rover, tarihinin ilk yüzde 100 elektrikli modelini resmi olarak tanıttı.
Efsane sessizliğe büründü: İlk %100 elektrikli Range Rover sahnede
Lüksün ve konforun simgesi Range Rover, tarihinin ilk tamamen elektrikli modeliyle yollara çıkmaya hazırlanıyor. 550 beygir güç, 850 Nm tork ve 600 kilometreye varan menzil vadeden lüks dev, performansıyla göz dolduruyor.Haber Merkezi
Markanın İngiltere Solihull'daki tesislerinde üretilen Range Rover Electric; yüksek performansını, konforunu ve arazi yeteneklerini elektrikli sürüş deneyimiyle bir araya getiriyor.
SESSİZ GÜÇ: 550 BEYGİR VE 850 NM TORK
Range Rover Electric, çift kalıcı mıknatıslı motor düzeniyle geliyor. Toplamda 550 beygir güç ve 850 Nm tork üreten iki adet 260 kW motorla donatılan araç, 0-100 km/s hızlanmasını 4,3 saniyede tamamlıyor.
Modelin 80-120 km/s sollama hızlanması ise yalnızca 2,7 saniye sürüyor. WLTP standartlarına göre 600 kilometreye varan menzil sunan araç, gerçek dünya koşullarında 535 kilometreye ulaşabiliyor.
ULTRA HIZLI ŞARJ VE 800V MİMARİSİ
Enerji yoğunluğu yüksek 344 prizmatik hücreden oluşan 118,5 kWsa kullanılabilir kapasiteli bataryaya sahip model, 800 voltluk mimariyle destekleniyor.
350 kW DC hızlı şarj istasyonlarında yüzde 10'dan yüzde 80 şarj seviyesine yaklaşık 22 dakikada ulaşan araç, 10 dakikalık şarjla 220 km menzil kazanabiliyor.
Gelişmiş çekiş yönetim sistemleri sayesinde patinajı geleneksel araçlara göre 100 kat daha hızlı engelleyen model, "Tek Pedal" moduyla 45 dereceye varan dik tırmanışları sorunsuz gerçekleştirebiliyor.
AKUSTİK KONFOR VE YÜKSEK TEKNOLOJİ
Gelişmiş gürültü engelleme teknolojileriyle kabin içi ses seviyesini minimuma indiren marka, ThermAssist ısı yönetim sistemi sayesinde aşırı sıcaklıklarda menzili 40 kilometreye kadar koruyabiliyor.
Üretim sürecinde 300'den fazla patent başvurusu yapılan model; Standart ve Uzun aks mesafesi seçenekleriyle SE, HSE, Autobiography, SV, SV Ultra ve SV Black paketleriyle siparişe açıldı. Lansmana özel "First Edition" versiyonu da bulunan modelin İngiltere satış fiyatı 154 bin sterlin olarak açıklandı.