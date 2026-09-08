Efsane sessizliğe büründü: İlk %100 elektrikli Range Rover sahnede

Üretim sürecinde 300'den fazla patent başvurusu yapılan model; Standart ve Uzun aks mesafesi seçenekleriyle SE, HSE, Autobiography, SV, SV Ultra ve SV Black paketleriyle siparişe açıldı. Lansmana özel "First Edition" versiyonu da bulunan modelin İngiltere satış fiyatı 154 bin sterlin olarak açıklandı.