Yönetmen koltuğunda Drew Goddard'ın oturacağı açıklanan yapımın geleceği, serinin orijinal mimarlarının kararına bağlandı.

WACHOWSKI KARDEŞLERİN ONAYI OLMADAN ÇEKİLMEYECEK

Hafta içinde bir röportaj veren Lilly Wachowski, Matrix serisiyle olan bağını kopardığını ve projenin kontrolünün artık Drew Goddard'da olduğunu ifade etti. Ancak Wachowski'nin açıklamalarının devamında, Goddard'ın hem kendisinin hem de Lana Wachowski'nin onayı olmadan yeni filmi çekmeyeceğini belirtmesi soru işaretlerine yol açtı. Bu durumun resmi bir sözleşme maddesinden ziyade yönetmenin etik yaklaşımından kaynaklandığı değerlendirilse de Matrix 5'in hayata geçme olasılığı zayıfladı.

ORİJİNAL ÜÇLEME ÇİZGİSİNE DÖNÜŞ SİNYALİ

Lana Wachowski imzası taşıyan 2021 yapımı "The Matrix Resurrections", tüketim toplumunu ve devam filmi serilerini eleştiren yapısıyla izleyicileri ikiye bölmüştü. "The Martian" senaryosuyla Oscar adaylığı bulunan; "The Cabin in the Woods", "World War Z" ve "Daredevil" gibi projelerle tanınan Drew Goddard'ın üstlendiği yeni projenin ise orijinal üçlemenin ruhuna daha yakın bir çizgide ilerlemesi hedefleniyor.