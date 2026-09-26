18. yüzyıldan itibaren sanatçıların sığınağı olan bu semt, Picasso, Modigliani ve Toulouse-Lautrec'in çalışma alanıydı. Bende sıcacık bir his bırakan bir meydan keşfettik Montmartre'da: Place du Tertre Meydanı. Etrafımıza baktığımızda bu minik meydanı ressamlar kaplamıştı; küçük bir ücret karşılığında portrenizi çiziyorlardı. Ressamların arasında dolaşırken bir sanatçı, bir kartona makasla şekil vererek benim yan profilimi yaptı. Bu tatlı eseri hep saklıyorum ve ayrıca oldukça başarılıydı hem de böyle bir hatıra için fiyatı da uygundu. Sonrasında bu sanatçıyla fotoğraf çekildim — büyük bir yetenekti doğrusu.

Biraz yürüyünce bir sanat galerisi gördük ve girelim dedik. Galeri, Pop Art ile ilgili çalışmalar içeriyordu. "İnci Küpeli Kız"ı Pop Art tarzında görmek hiç beklediğim bir şey değildi. Gezintimizin ardından Café de Deux Moulins'de Fransız kahvesi içmeye odaklanmak yerine çok fazla fotoğraf çekilmeye kaptırdım kendimi. Neden mi? Çünkü burası, Amélie Poulain filminin çekildiği kafe. Jean-Pierre Jeunet'in yönettiği 2001 yapımı bu Fransız romantik komedi filmi, Montmartre'da geçen çağdaş Paris hayatının büyülü bir yorumudur. Başrolde Audrey Tautou'nun canlandırdığı utangaç bir garson kızın, kendi yalnızlığıyla boğuşurken çevresindeki insanların hayatlarını gizlice değiştirme çabası anlatılmaktadır.

Film; Avrupa Film Ödülleri'nde En İyi Film ödülünü almış, aralarında En İyi Film ve En İyi Yönetmen dallarının da bulunduğu dört César Ödülü ile iki BAFTA Ödülü kazanmıştır. O zamanlar bende etkisi güçlü olan bu filmin çekildiği yerlerde bulunmak, kendi varlığımı hissetmek bana çok farklı bir tatmin hissi veriyordu. Fotoğraf çekilmeyi gerçek anlamda rafa kaldırıp filmin geçtiği sahneleri zihnimde canlandırdım. O sinematik duyguların içinde kayboldum bir süre…

Gün batımı yaklaşırken şehrin Eyfel'den sonra en çok fotoğrafı çekilen yerlerinden biri olan ve bembeyaz yumurta görünümündeki kubbesiyle dikkat çeken Sacré-Cœur'ü (Kutsal Yürek) ziyaret ettik. Fransız-Prusya Savaşı (1870–71) sırasında hayatını kaybeden 58 bin Fransız askerinin anısına inşa edilmiştir. Bazilikayı inşa etmek tam 46 yıl sürmüştür. Rahipler 1885'ten bu yana 24 saat boyunca hayatını kaybedenlerin ruhu için dua etmektedir. İçeriye girdiğimizde İsa mozaiğini gördük; bu mozaik, Fransa'nın Kutsal Yürek'e bağlılığını simgelemektedir. Bazilikayı kubbesinin Eyfel Kulesi'nden sonra Paris'teki en yüksek ikinci gözlem yeri olduğunu o gün öğrendim.

SacréCœur'ün basamaklarında otururken önümüzde açılan Paris panoraması gerçekten nefes kesiciydi. Gün boyu keşif yapmıştık ve artık bir diğer güne enerji toplamak için dairemize yola koyulmuştuk.

Dönüş yolunda 1889'da açılan ve Fransız kabaresinin sembolü hâline gelen Moulin Rouge'un önünde bulduk kendimizi. Bu ünlü mekan turistik olduğu kadar gerçek bir kültürel değer taşımaktadır. Montmartre, Paris'in merkezinden oldukça farklı, sıcak ve merkeze uzak bir semtti. Montmartre tepesi Paris'in en yüksek noktası bu yüzden şehrin neredeyse her yerinden Sacré-Cœur görülebilir. Sanatçı nüfusunun büyük bölümü pahalı kira fiyatları nedeniyle semtten ayrılmış olsa da otantik atmosfer kısmen korunmakta, bölge ise giderek daha fazla turistleşmektedir. Paris'te sıradan bir günü romantize etmek için özel bir çaba göstermenize gerek kalmıyor; bunu Paris'in kendisi yapıyor. Bir köşe başında karşınıza çıkan film sahnesinden çıkmış küçük bir kafe, yağmurdan sonra parlayan kaldırımlar, Seine kıyısında usulca akan bir akşamüstü ya da hiç beklemediğiniz bir anda duyduğunuz akordeon sesi…

Şehir, en sıradan anların bile hafızanızda güzel bir yere dönüşmesini sağlıyor. Belki de Paris'in büyüsü tam olarak burada saklı: Paris, oraya gittiğinizde değil, oradan döndükten sonra sizi daha çok ziyaret eder. Benim hissettiğim şey tam olarak bu oldu.

Ve eğer bir gün yolunuz Paris'e düşerse, şehri yalnızca görmek için değil, biraz da kendinizi yeniden hatırlamak için gezin. Bir kahve söyleyin, uzun uzun yürüyün ve derin düşüncelere dalın ve o sanat dolu sokaklarda kaybolmaktan korkmayın.

Dilerim yolunuzun bir yerinde sizin de böyle bir şehir çıkar karşınıza. Ve o şehir, size hayatın hâlâ ne kadar güzel sürprizler barındırdığını hatırlatır. Gelecek hafta sonu görüşmek dileğiyle.

"Amélie küçük zevkleri sever: Elini bir çuval bakliyatın içine sokmak, crème brûlée'nin üzerindeki karamelize kabuğu kaşığın ucuyla kırmak ve Saint-Martin Kanalı'nda taş sektirmek." - Anlatıcı