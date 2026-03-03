Dünyaca ünlü rock efsanesi Scorpions, 60. yıl dönümü turnesi kapsamında İstanbul’a gelmeye hazırlanıyor. Büyük buluşma öncesi grubun efsanevi vokalisti Klaus Meine, Türk hayranlarına özel bir video mesaj göndererek heyecanı doruğa çıkardı.

SCORPİONS İSTANBUL KONSERİ NE ZAMAN VE NEREDE?



BKM organizasyonuyla gerçekleştirilecek olan "Coming Home-60 Years of Scorpions" turnesinin Türkiye ayağı için geri sayım başladı. Rock müziğin dev ismi, 24 Haziran akşamı Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda binlerce hayranıyla buluşacak. Kariyerlerinde 60 yılı geride bırakan grup, bu özel geceyle İstanbul'da unutulmaz bir performansa imza atacak.



KLAUS MEİNE’DEN TÜRK HAYRANLARINA ÖZEL ÇAĞRI



Grubun ikonik vokalisti Klaus Meine, kayıt stüdyosunda kamera karşısına geçerek Türk müzikseverler için samimi bir mesaj paylaştı. Sosyal medyada büyük ilgi gören videoda Meine, şu ifadeleri kullandı:

"Merhaba Türkiye. Ben Scorpions'tan Klaus Meine. 24 Haziran'da İstanbul’da görüşmek için sabırsızlanıyoruz. Sakın kaçırmayın çünkü sizi kasırga gibi sallayacağız."



ROCK TARİHİNE ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRAN EFSANE



1965 yılında Almanya’nın Hannover kentinde kurulan Scorpions, aradan geçen 60 yılda dünya müzik tarihinin en sarsılmaz kalelerinden biri haline geldi. Grubun başarı dolu geçmişine dair öne çıkan notlar:

Albüm Satışları: Dünya çapında 100 milyonun üzerinde satış rakamına ulaştılar.

"Wind of Change", "Still Loving You", "No One Like You" ve mesajda da atıfta bulunulan "Rock You Like a Hurricane" gibi parçalarla nesilleri etkilediler.

Grup, "Coming Home" temalı turnesiyle hem eski hitlerini hem de rock ruhunu yeniden sahneye taşıyor.