Usta oyuncu Şevket Altuğ, bir neslin severek izlediği Süper Baba dizisinde oynadığı Fiko karakteri ile Türkiye'nin gönlünü fethetmişti.
Efsane oyuncu Şevket Altuğ’dan doğum günü paylaşımı
'Süper Baba'nın Fiko'su, Türk sinemasının efsane ismi Şevket Altuğ, 83. yaşını kutladı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan usta sanatçının son hali, sevenlerini geçmişe götürdü.
Yedi Bela Hüsnü, Hababam Sınıfı, Gülen Gözler ve Tokatçı gibi Türk sinemasının gözde filmlerinde rol Altuğ uzun zamandır ekranlardan uzak sakin bir hayat sürüyor.
Usta oyuncu Altuğ uzun zaman sonra ortaya çıktı. Ünlü isim 83'üncü yaş gününü kutladı.
Süper Baba dizisinde hayat verdiği 'Fikret Aksu' karakteriyle hafızalarda yer edinen Şevket Altuğ'un uzun süredir ekrandan uzak durduğu biliniyor.
Altuğ, son olarak 2002 yılında izleyici ile buluşan 'Unutma Beni' dizisinde yer almıştı.
Usta oyuncu uzun bir süredir Bodrum'da yaşıyor.
Altuğ, 83. yaşını kutladı. Doğum günü pastası eşliğinde çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Ünlü oyuncu takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.