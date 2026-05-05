Bu hamle, yalnızca ülkenin hızla genişleyen otomobil pazarına değil, aynı zamanda şirketin küresel ihracat planlarına da önemli bir ivme kazandıracak.

HİNDİSTAN’DA COROLLA ODAKLI YENİ DÖNEM

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Toyota, üretim kapasitesini artırma hedefi doğrultusunda Hindistan’da büyük ölçekli bir yatırım planını duyurdu. Maharashtra eyaletinde kurulacak üç yeni montaj tesisi, özellikle Toyota Corolla modeline odaklanacak.

2030’DA ÜRETİME BAŞLAMASI BEKLENİYOR

İlk fabrikanın 2029 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor. Diğer iki tesisin ise 2030’lu yılların başında üretime başlaması bekleniyor. Bu yatırımlarla birlikte şirketin Hindistan’daki toplam üretim tesisi sayısı altıya yükselecek.

ÜRETİM HATLARINDA NELER VAR?

Yeni tesislerde klasik Corolla sedanın yanı sıra, gelişmekte olan pazarlara hitap eden üç sıralı SUV versiyonları üretilecek. Ayrıca şarj edilebilir hibrit modeller de üretim bandında yer alacak.

Toyota, Hindistan’ı Orta Doğu ve Afrika pazarlarına yönelik önemli bir ihracat merkezi haline getirmeyi hedefliyor. Bu sayede şirket, büyüme hızının yavaşladığı bölgelere olan bağımlılığını azaltmayı planlıyor.

Yaklaşık 300 milyar yen değerindeki bu yatırım, Hindistan’ı Toyota’nın küresel üretim ağında kritik bir konuma taşıyacak. Toyota Corolla’nın sedan, SUV ve hibrit versiyonlarıyla hem yerel pazarda hem de ihracatta güçlü bir büyüme hedefleniyor.