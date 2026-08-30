Yeniçağ Gazetesi
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E-Gazete
Anasayfa Otomotiv Efsane model 60 yaşında: Toyota Corolla "60th Anniversary" serisi duyuruldu

Efsane model 60 yaşında: Toyota Corolla "60th Anniversary" serisi duyuruldu

Dünyanın en çok satan otomobili unvanını taşıyan Toyota Corolla, 60. yılını Avrupa pazarına sunulacak özel bir seriyle kutluyor. Türkiye’de üretilen Sedan modelinin de dahil olduğu "60th Anniversary" serisi, özel tasarım detayları ve zenginleştirilmiş donanımıyla yollara çıkmaya hazırlanıyor.

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Efsane model 60 yaşında: Toyota Corolla "60th Anniversary" serisi duyuruldu - Resim: 1

İlk kez 1966 yılında otomobil tutkunlarıyla buluşan ve bugüne kadar 57 milyon adedin üzerinde satış başarısı yakalayan Toyota Corolla, 60. yaşını taçlandırıyor.

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Efsane model 60 yaşında: Toyota Corolla "60th Anniversary" serisi duyuruldu - Resim: 2

Hatchback, Touring Sports ve Türkiye'de (TMMT) üretimi gerçekleştirilen Sedan gövde seçenekleriyle sunulacak özel seride; Hatchback ve Touring Sports için Gece Siyahı tavanlı Boreal Mavi, Sedan versiyona özel ise Ay Işığı Mavi renk opsiyonu öne çıkıyor.

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Efsane model 60 yaşında: Toyota Corolla "60th Anniversary" serisi duyuruldu - Resim: 3

Tüm modellerde mat ve işlenmiş 17 inçlik 10 kollu alaşım jantlar, mat gümüş gövde detayları, kapı eşiklerindeki "60th Anniversary" logoları ve gümüş detaylı özel paspaslar yer alıyor.

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Efsane model 60 yaşında: Toyota Corolla "60th Anniversary" serisi duyuruldu - Resim: 4

5. NESİL HİBRİT TEKNOLOJİSİ VE İLERİ GÜVENLİK

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Efsane model 60 yaşında: Toyota Corolla "60th Anniversary" serisi duyuruldu - Resim: 5

Özel seri, markanın yüksek verimlilik sunan 5. nesil hibrit teknolojisiyle donatıldı. Hatchback ve Touring Sports versiyonlarında 140 HP güç üreten 1.8 litrelik ve 178 HP’lik 2.0 litrelik hibrit motor tercih edilebilirken, Türkiye üretimi Sedan seçeneği 1.8 litrelik hibrit kurulumla satışa sunulacak.

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Efsane model 60 yaşında: Toyota Corolla "60th Anniversary" serisi duyuruldu - Resim: 6

Kabinde kişiselleştirilebilir 12.3 inç dijital gösterge paneli ile 10.5 inç Toyota Smart Connect+ multimedya ekranı standart olarak geliyor.

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Efsane model 60 yaşında: Toyota Corolla "60th Anniversary" serisi duyuruldu - Resim: 7

Şerit Takip Asistanı ve Akıllı Adaptif Hız Sabitleyici'yi içeren Toyota T-Mate ve Safety Sense güvenlik paketleri ise üst düzey emniyet sunuyor.

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Efsane model 60 yaşında: Toyota Corolla "60th Anniversary" serisi duyuruldu - Resim: 8

Avrupa'da siparişe açılan serinin teslimatlarına Ekim sonu itibarıyla başlanması planlanıyor.

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