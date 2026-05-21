Yeniçağ Gazetesi
21 Mayıs 2026 Perşembe
Efsane marka büyük hayal kırıklığı yaşadı: Toyota Starlet sınıfta kaldı

Toyota’nın Güney Afrika’da en çok tercih edilen modellerinden biri olan Starlet, güvenlik testlerinden beklenmedik bir sonuçla çıktı. Global NCAP tarafından gerçekleştirilen çarpışma testlerinde araç, yetişkin yolcu korumasında sıfır yıldız alarak otomotiv dünyasında şaşkınlık yarattı.

Cemile Kurel
Dayanıklılığı ve sorunsuz yapısıyla öne çıkan Toyota’nın bu sonucu, özellikle markanın güvenlik algısını tartışmaya açtı.

Test raporunda aracın çarpışma sırasında gövde dayanımının yetersiz kaldığı, ayrıca yan hava yastıklarının bulunmadığı belirtildi. Güvenlik uzmanları, elde edilen düşük sonuçlar nedeniyle yan direk çarpışma testinin dahi uygulanmadığını açıkladı.

Güney Afrika’da satılan Toyota Starlet’in, Hindistan’da üretilen Suzuki Baleno’nun yeniden markalanmış bir versiyonu olduğu ifade ediliyor.

İki model arasındaki farklılıkların büyük ölçüde tasarım detayları ve motor seçenekleriyle sınırlı olduğu belirtiliyor.

Toyota Güney Afrika ise test edilen aracın eski nesil bir versiyon olduğunu savundu. Şirket, güncel Starlet modelinde standart olarak altı hava yastığının bulunduğunu açıkladı. Ancak eski versiyonların halen trafikte olması, güvenlik tartışmalarını sona erdirmedi.

Global NCAP yetkilileri de Toyota’nın açıklamasının ardından güncel modeli yeniden test etmek üzere yeni bir araç satın aldıklarını duyurdu.

Yeni test sonuçlarının önümüzdeki dönemde paylaşılması bekleniyor.

Kaynak: Diğer
