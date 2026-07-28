Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

BKM ve Zorlu PSM iş birliğiyle gerçekleşecek bu dev organizasyon, uluslararası orijinal kadrosu ve İngilizce performansıyla sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

İSTANBUL SANAT SAHNESİNDE DEV PRODÜKSİYON

Görkemli dünya turnesinin İstanbul ayağı kapsamında sahnelenecek eser, Türkçe üst yazı desteğiyle izleyicilerle buluşacak. Michael Harrison ve David Ian yapımcılığında hayata geçirilen gösteri; büyüleyici sahne tasarımı, canlı orkestrası ve enerjik koreografileriyle Londra West End atmosferini doğrudan İstanbul’a taşıyor.

Rejisini Thea Sharrock’un, metin uyarlamasını ise Oscar ödüllü senarist Alex Dinelaris’in üstlendiği yapım, daha önce Londra'daki Adelphi Theatre’da perdelerini açmış ve prestijli Olivier Ödülleri'nde 4 dalda aday gösterilmişti.

UNUTULMAZ WHİTNEY HOUSTON ŞARKILARI CANLI PERFORMANSLA ÇINLAYACAK

Aşk ve gerilimin iç içe geçtiği hikaye; eski bir Gizli Servis ajanı olan Frank Farmer ile pop müzik ikonu Rachel Marron arasındaki tutkulu ilişkiyi konu alıyor. Müzikal boyunca müzik dünyasının zamansız klasikleri arasında yer alan şu hit parçalar canlı orkestra eşliğinde seslendirilecek:

I Will Always Love You

I Wanna Dance With Somebody

I Have Nothing

One Moment in Time

Queen of the Night

Saving All My Love

Run to You

Greatest Love of All

THE BODYGUARD MÜZİKALİ NE ZAMAN VE NEREDE?

Sanat ve müzik tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği bu uluslararası etkinlik, 11-20 Eylül tarihleri arasında Zorlu PSM sahnesinde izleyiciyle buluşacak. Son yılların en büyük sahne şovlarından birine tanıklık etmek isteyenler için biletler ve detaylar Zorlu PSM ile BKM platformlarında yerini alıyor.