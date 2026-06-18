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Kaynak: AA

Dünyaca ünlü New Yorklu müzik grubu Fun Lovin' Criminals, uzun bir aranın ardından Türkiye'deki hayranlarıyla hasret gidermeye hazırlanıyor. Kült grup, tam 22 yıl sonra gerçekleştireceği ilk İstanbul konseri kapsamında yarın Paribu Art sahnesinde performans sergileyecek.

Grup, müzikseverlerle buluşacağı bu özel gecede hem hafızalara kazınan eski hit parçalarını hem de yeni dönem çalışmalarını canlı olarak yorumlayacak.

Temelleri 1993 yılında atılan ve kısa sürede alternatif müzik dünyasının en karakteristik temsilcilerinden biri olmayı başaran topluluk, geniş bir hayran kitlesine sahip. Dünya genelinde milyonlarca dinleyiciye ulaşan grup; "Scooby Snacks", "Love Unlimited" ve "King of New York" gibi popüler şarkılarıyla müzik listelerinde uzun süre adından söz ettirmişti.

Son dönemde küresel çapta yoğun bir turne programı yürüten ve 10'dan fazla ülkede 150'yi aşkın canlı performansa imza atan Fun Lovin' Criminals, İstanbul'daki bu konseriyle birlikte uzun süredir beklenen "A Matter of Time" adlı yeni albümünü de dinleyicilerin beğenisine sunmuş olacak.