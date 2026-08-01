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Müzik televizyonunun öncüsü MTV'nin 45. kuruluş yıl dönümü kutlanırken, 2000'li yılların efsanevi sosyal medya platformu MySpace'in yeniden açılacağı haberi dijital dünyada heyecan yarattı.

Bir dönem internet kültürünün simgelerinden biri olan platformun geri dönüş hazırlığında olduğu belirtilirken, algoritma odaklı sosyal medya deneyiminden bunalan kullanıcıların "eski internet" özlemi de yeniden gündeme geldi.

2000'Lİ YILLARA DAMGA VURMUŞTU

2003 yılında kurulan MySpace, kullanıcıların profillerini istedikleri gibi tasarlayabildiği, sayfalarına sevdikleri şarkıları ekleyebildiği ve arkadaşlarını "Top 8" listesiyle sıralayabildiği özgün yapısıyla kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaşmıştı.

Ancak Facebook'un daha sade ve standart kullanıcı deneyimi sunmasıyla birlikte platform zamanla popülerliğini kaybetmiş, yerini günümüzün büyük sosyal medya ağlarına bırakmıştı.

SAHİPLERİ DOĞRULADI

Platformun mevcut sahipleri Tim ve Chris Vanderhook kardeşler, MySpace'i yeniden hayata geçirmeyi planladıklarını doğruladı.

Yönetmen Tommy Avallone'un hazırladığı yeni MySpace belgeselinde konuşan ikili, doğru zamanı beklediklerini ve bu zamanın gelmiş olabileceğini ifade etti.

"ALGORİTMA YORGUNLUĞU" ETKİSİ

Uzmanlara göre MySpace'in yeniden gündeme gelmesinin en önemli nedenlerinden biri, kullanıcıların yapay zekâ destekli algoritmalardan ve sürekli benzer içerikleri ön plana çıkaran akışlardan duyduğu rahatsızlık.

Araştırmaların, bu durumun kullanıcılar arasında "algoritma yorgunluğu" olarak tanımlanan bir memnuniyetsizlik oluşturduğunu ortaya koyduğu belirtiliyor.

GENÇ KULLANICILAR DA İLGİ GÖSTERİYOR

"Eski internet" anlayışına duyulan ilginin yalnızca 2000'li yılları yaşayanlarla sınırlı olmadığı, Z kuşağı ve daha genç kullanıcıların da kişiselleştirilebilir profiller, kronolojik içerik akışı ve topluluk hissi sunan platformlara yöneldiği ifade ediliyor.

Instagram'ın son dönemde profillere müzik ekleme özelliğini kullanıma sunması da MySpace'in dijital kültürde bıraktığı etkinin hâlâ sürdüğünün bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

BAŞARI İÇİN KRİTİK ŞART

Sektör temsilcilerine göre MySpace'in yeniden başarılı olabilmesi için günümüz platformlarını birebir taklit etmek yerine, kullanıcılara kendi dijital alanlarını özgürce oluşturabilecekleri ve kaybolduğu düşünülen "insani internet" deneyimini yeniden sunması gerekiyor.

Öte yandan platformun gizlilik, içerik denetimi ve veri güvenliği gibi günümüz standartlarına nasıl uyum sağlayacağı ise merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.