Tam 12 yıl boyunca ekranlardan ve sahneden uzak kalan Kutman, şimdi “Gırgıriye Müzikali” ile yeniden seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Bu dönüşün ardında ise hem dostluk hem de içsel bir hesaplaşma var.

Uzun bir aranın ardından sahneye dönme kararı, Müjdat Gezen’in bir telefonuyla başladı. O dönemde hayatını sadece kendisi için yaşamaya karar verdiğini söyleyen Kutman, yıllarca canlandırdığı karakterler uğruna kendi hayatını ikinci plana attığını ifade ediyor. Tatiller yapmak, evinde vakit geçirmek gibi basit hayaller kurarken gelen bu teklif, onun için bir dönüm noktası olmuş.

“Bana ‘Sana ihtiyacım var’ dediğinde hiçbir şey düşünmedim” diyen sanatçı, dostluğun kendisi için her şeyden önce geldiğini vurguluyor. Yine de içinde hâlâ bir heyecan ve endişe olduğunu saklamıyor: “Yapabilecek miyim, seyirci ne düşünecek?” gibi soruların kendisini diri tuttuğunu söylüyor.

Sanat hayatına henüz 16 yaşındayken başlayan Kutman, 60 yılı geride bırakmasına rağmen o ilk günkü heyecanı hâlâ taşıyor. Ezber yaparken yaşadığı telaşın, hatta geceleri replik sayıklamasının bile bu tutkunun bir parçası olduğunu dile getiriyor.

Öte yandan geçmişte yaşadığı bazı kırgınlıklar, onu mesleğinden uzaklaştırmış. Özellikle projelerinin beklenmedik şekilde sona ermesi, sanatçıda derin bir hayal kırıklığı yaratmış. Bu süreçte mesleğini özlemediğini söyleyen Kutman, aslında kırgınlığının seyirciye değil, sektöre olduğunu belirtiyor.

Bugünün televizyon dünyasına da eleştirel yaklaşan usta oyuncu, uzun saatler süren dizi formatlarının hem oyuncular hem de ekip için yıpratıcı olduğunu düşünüyor. Ona göre daha kısa ve etkili işler, izleyici üzerinde daha kalıcı bir etki bırakıyor.

İlginçtir ki oyunculuk, onun çocukluk hayali değilmiş. Ailesinin zoruyla başladığı bu yolculukta, mesleğe duyduğu bağlılık zamanla gelişmiş. “Ne yaparsam yapayım aynı ciddiyetle yapardım” diyerek, işine olan yaklaşımını özetliyor.

Canlandırdığı karakterlerin bu kadar sevilmesinin sırrını ise onların gerçek hayattan izler taşımasına bağlıyor. Ona göre her mahallede bir Perihan Abla, her çevrede bir Şehnaz mutlaka var. Bu da izleyicinin karakterlerle bağ kurmasını kolaylaştırıyor.

Hayatta en hassas olduğu konuların başında ise dürüstlük ve adalet geliyor. Yalana ve haksızlığa tahammülü olmadığını açıkça dile getiren sanatçı, saygının da vazgeçilmez bir değer olduğunu vurguluyor.

Özel hayatında ise sade ve dengeli bir yaşam sürüyor. Eşi Koral Sarıtaş ile uzun yıllara dayanan evliliğinin sırrını karşılıklı saygı, güven ve sevgi olarak açıklıyor. “Onun için dünyayı yakarım” sözleri, bu güçlü bağın en net ifadesi.

Sanatçı, hayatının film olmasını istemediğini ise oldukça mütevazı bir şekilde dile getiriyor. Ona göre kendi hikâyesi büyük iniş çıkışlarla dolu değil; daha çok sade ama içten bir yaşamın yansıması.

Yeni müzikal sonrası nasıl bir yol izleyeceği ise şimdilik belirsiz. Ancak Kutman’ın en çok özlediği şeyin, eski dönemlerdeki gibi sıcak ve samimi komediler olduğu çok açık.