İngiliz futbolunun efsane forvetlerinden Michael Owen eski kulübü Liverpool'u Wolves mağlubiyeti sonrası topa tuttu.

OWEN KERKEZ'İ HEDEF ALDI

Owen'ın özellikle hedefinde Macar sol bek Milos Kerkez vardı. Sezon başında Bournemouth'tan transfer edilen 22 yaşındaki savunmacıyla ilgili eleştirilerde bulunan Owen, "Kerkez'i sevemedim maalesef. Sahada sürekli sinirleri bozukmuş gibi. Titreyerek oynuyor gibi. Birinin ona 'sakin ol top sende' demesi lazım. Bournemouth'tayken onu severdim ama Liverpool'da bambaşka. Baskıyı yönetilmelisin. Bu haliyle Liverpool onun için fazla büyük görünüyor." dedi.

LIVERPOOL'UN ESKİYE ORANLA ZAYIFLADIĞI MEVKİLER

Owen ayrıca Liverpool'da 4 mevkinin geçen seneye göre zayıf kaldığını belirterek, "Salah ve Gakpo eskisi gibi değil. İki bekte de sorunlar var. Öncekiler kadar iyi değiller. Bunlar kesinlikle Liverpool'u zayıflatacaklar." diye konuştu.

GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ ÇALKANTILI BİR DÖNEMDEN GEÇİYORLAR

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşacağı maç öncesi Liverpool'un yine çalkantılı bir döneme girdiğini söylemek yanlış olmaz.