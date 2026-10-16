Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

4 Kasım’da tüm bölümleriyle dijital platformda yerini alacak olan yapım, efsanevi sporcunun kariyerindeki tarihi anların yanı sıra özel hayatındaki çetin mücadelelere de ışık tutuyor.

Amazon Prime Video'nun spor ve sinemaseverler tarafından merakla beklenen yeni mini dizisi "The Greatest", 4 Kasım'daki prömiyeri öncesinde tanıtım çalışmalarını ivmelendirdi. İkonik boksörün hem ring içindeki unvan mücadelelerini hem de ring dışındaki toplumsal duruşunu merkezine alan biyografik yapım, Muhammed Ali'nin yaşamına dair derinlemesine bir bakış sunmayı vaat ediyor.

BÜYÜK ROL JAALEN BEST'İN

Dizide boks dünyasının efsane ismi Muhammed Ali’yi yetenekli oyuncu Jaalen Best canlandırıyor. Zengin oyuncu kadrosunda Best’e Giovanni Ribisi, Omari Hardwick, Dana Gourrier, Amin Joseph, Kai Parham ve Michael Ealy gibi tanınmış isimler eşlik ediyor.

MICHAEL B. JORDAN VE ALİ AİLESİ İMZASI

Yapımın mutfağında dikkat çeken güçlü isimler yer alıyor. "Creed" ve "Sinners" gibi projelerle adından söz ettiren ünlü oyuncu Michael B. Jordan, dizinin yürütücü yapımcıları arasında bulunuyor.

Muhammed Ali’nin ailesinin doğrudan katkısı ve onayıyla hayata geçirilen projenin yaratıcılığını ile şovranırlığını ise daha önce "Cross" ve "Hand of God" gibi başarılı dizilere imza atan Ben Watkins üstleniyor.