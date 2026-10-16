4 Kasım’da tüm bölümleriyle dijital platformda yerini alacak olan yapım, efsanevi sporcunun kariyerindeki tarihi anların yanı sıra özel hayatındaki çetin mücadelelere de ışık tutuyor.

Efsane boksör Muhammed Ali'nin hayatı "The Greatest" ekrana taşınıyor - Resim : 1

Amazon Prime Video'nun spor ve sinemaseverler tarafından merakla beklenen yeni mini dizisi "The Greatest", 4 Kasım'daki prömiyeri öncesinde tanıtım çalışmalarını ivmelendirdi. İkonik boksörün hem ring içindeki unvan mücadelelerini hem de ring dışındaki toplumsal duruşunu merkezine alan biyografik yapım, Muhammed Ali'nin yaşamına dair derinlemesine bir bakış sunmayı vaat ediyor.

Efsane boksör Muhammed Ali'nin hayatı "The Greatest" ekrana taşınıyor - Resim : 2

BÜYÜK ROL JAALEN BEST'İN

Dizide boks dünyasının efsane ismi Muhammed Ali’yi yetenekli oyuncu Jaalen Best canlandırıyor. Zengin oyuncu kadrosunda Best’e Giovanni Ribisi, Omari Hardwick, Dana Gourrier, Amin Joseph, Kai Parham ve Michael Ealy gibi tanınmış isimler eşlik ediyor.

Efsane boksör Muhammed Ali'nin hayatı "The Greatest" ekrana taşınıyor - Resim : 3

MICHAEL B. JORDAN VE ALİ AİLESİ İMZASI

Yapımın mutfağında dikkat çeken güçlü isimler yer alıyor. "Creed" ve "Sinners" gibi projelerle adından söz ettiren ünlü oyuncu Michael B. Jordan, dizinin yürütücü yapımcıları arasında bulunuyor.

Efsane boksör Muhammed Ali'nin hayatı "The Greatest" ekrana taşınıyor - Resim : 4

Muhammed Ali’nin ailesinin doğrudan katkısı ve onayıyla hayata geçirilen projenin yaratıcılığını ile şovranırlığını ise daha önce "Cross" ve "Hand of God" gibi başarılı dizilere imza atan Ben Watkins üstleniyor.

Efsane boksör Muhammed Ali'nin hayatı "The Greatest" ekrana taşınıyor - Resim : 5