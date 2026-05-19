İstanbul’un tarihi yarımadasında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenlendi. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği tarafından organize edilen klasik otomobil buluşması, nostaljiyi bayram coşkusuyla buluşturarak Beyoğlu’nu adeta açık hava müzesine dönüştürdü.

Beyoğlu Saat Kulesi Meydanı’nda kurulan sergide 33 farklı klasik otomobil yer aldı. 1942 modelden 1987 modeline kadar uzanan araçlar, otomobil tutkunlarının ve vatandaşların büyük beğenisini topladı. Dernek üyeleri, araçlarını özenle hazırlayarak alana getirdi. Etkinlik sayesinde İstanbul dışında yaşayan bazı üyeler de katılım sağlayarak sergiyi daha zengin hale getirdi.

DERNEK BAŞKANI CÜNEYT KARPUZOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Cüneyt Karpuzoğlu, etkinlikte şu ifadeleri kullandı: “Burada 33 aracımız var. Normalde 200 üyeli bir derneğiz ancak İstanbul dışında olanlar da bulunuyor. Geçen seneye göre bu yıl daha renkliyiz ve daha çeşitli arabalarımız geldi. Üyelerimizde aşağı yukarı 1942 modelden 1987 modele kadar klasik araba mevcut.”

KLASİK ARAÇ SAHİPLERİNİN DUYGULARI

Uzun yıllardır klasik araç koleksiyonu yapan bir katılımcı, “19 Mayıs’ı burada coşkuyla kutluyoruz. Birbirinden değişik, döneme damgasını vurmuş, Cumhuriyet tarihini görmüş klasiklerle bugün buradayız. İnsanların merakı çok fazla. Yaklaşık 15 yıldır bende olan aracım ile buradayım. Sadece 19 Mayıs değil, Cumhuriyet Bayramları ve tüm ulusal bayramlara dernek olarak katılım sağlıyoruz” dedi.

Sergiyi gezen vatandaşlardan biri, “19 Mayıs olduğu için bu araçların sergilenmesi daha da anlamlı oldu. En azından gençlerin bu arabaları görme imkanı bulması güzel. Oldukça eski tip arabalar olduğu için gençler belki bu araçları hiç görmemiştir. Görmelerini tavsiye ederim. Çünkü klasik arabalar daha değerlidir ve insan imreniyor” şeklinde konuştu.

Bir başka ziyaretçi ise duygularını şöyle paylaştı: “Bu özel günde, güzel günde bu güzel arabaları görmeye geldik. Hepsi çok önemli arabalar. Gerçekten insan güncel arabaları unutup bunlara sahip olmayı düşünüyor. Yollarda bunlardan çok daha fazla görmek istiyoruz. 19 Mayıs kutlu ve uğurlu olsun.”

KLASİK OTOMOBİLLERİN TARİHİ VE KÜLTÜREL ÖNEMİ

Klasik otomobiller, sadece ulaşım aracı olmanın ötesinde bir dönemin teknolojisini, tasarım anlayışını ve sosyal hayatını yansıtır. 1940’lı ve 1950’li yılların ağır metal işçiliğiyle üretilen modeller, günümüz elektrikli ve otonom araçlarına kıyasla mekanik sadeliğiyle dikkat çekiyor. Bu araçlar aynı zamanda Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki sanayi atılımlarını ve Türkiye’nin otomotiv serüvenini de simgeliyor. Etkinlik, genç nesillere bu tarihi mirası aktarmak açısından da büyük önem taşıyor.

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği, yıl boyunca çeşitli bayramlarda ve özel günlerde benzer etkinlikler düzenleyerek klasik araç kültürünün yaşatılmasına katkı sağlıyor. Dernek, üyelerine araç bakımı, restorasyon teknikleri ve tarihi bilgi paylaşımları konusunda da destek oluyor. Bu tür buluşmalar, İstanbul’un turistik ve kültürel kimliğine de olumlu katkı sunuyor.