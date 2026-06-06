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Efes Selçuk’ta Dünya Çevre Günü "Atığını Getir, Hediyeni Götür" etkinliğiyle kutlandı. Etkinlik kapsamında Efes Selçuk Belediyesi Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nde müzik eğitmeni Kerim Akgüneş’in ritim eğitimi verdiği REFES Ritim Grubu da sahne aldı. Grup üyeleri, geri dönüştürülebilir atıklardan yaptıkları müzik enstrümanlarıyla büyük beğeni topladı.

"GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR ATIKLARI TOPLUYORUZ"

Çevre bilincini artırmak ve yeni nesillere geri dönüşüm alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte konuşan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Alper Fiçor, geri dönüştürülebilir atık toplama bilincini kent genelinde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Fiçor, "5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla pazar yerimizde düzenlediğimiz etkinlikte geri dönüştürülebilir atıklarını getiren vatandaşlarımıza fesleğen ve kompost gübre hediye ettik. Yıl boyunca Efeslim Kart uygulamasıyla geri dönüştürülebilir atıkları topluyoruz. Daha temiz ve sürdürülebilir bir çevre için tüm vatandaşlarımızı atıklarını Efeslim Kart aracılığıyla belediyemize teslim etmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.