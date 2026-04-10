İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Efes Mimas Yolu bahar yürüyüşünde 180 doğasever, Kavacık’tan başlayarak 11 kilometrelik parkuru tamamladı. Katılımcılar hem doğanın tadını çıkardı hem de çevre temizliği ve kitap bağışıyla sosyal sorumluluk örneği sergiledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen geleneksel bahar yürüyüşü, doğal güzellikleri koruma bilinciyle ve yoğun katılımla gerçekleştirildi. Bölgenin doğal mirasına ve orman ekosisteminin korunmasına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen yürüyüş, Kavacık köyünde başladı. Genç İzmir üyeleri, İzmir Tabip Odası temsilcileri ve lisanslı dağcıların da aralarında bulunduğu 180 kişilik grup, bol yağışlarla canlanan çifte şelaleler bölgesine doğru 11 kilometrelik bir parkuru tamamladı. Katılımcılar, asırlık çınar ağaçları ve çam ormanları eşliğinde eşsiz vadi manzaralarını fotoğraflama imkânı buldu.

Etkinlik yalnızca bir doğa yürüyüşüyle sınırlı kalmadı. Şelaleler bölgesine ulaşan gönüllüler, çevre kirliliğine karşı farkındalık oluşturmak adına kapsamlı bir çevre temizliği gerçekleştirdi. Ayrıca, katılımcıların yanlarında getirdiği hikâye kitapları, köy çocuklarına ve yerel kütüphaneye ulaştırılmak üzere yürüyüş komitesine teslim edilerek anlamlı bir dayanışma örneği sergilendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen bu ve benzeri etkinlikler hakkında detaylı bilgi almak için 0232 293 17 06 numaralı telefon ya da @izbbgencizmir Instagram hesabı ziyaret edilebilecek.