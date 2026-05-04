Milli Savunma Bakanlığı, EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı Eğitim Faaliyetleri kapsamında, Azerbaycan, Arnavutluk ve Suriye askeri personelinin katılımıyla topçu ve havan atışları eğitimi yapıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Efes-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı Eğitim Faaliyetleri kapsamında; Azerbaycan, Arnavutluk ve Suriye askeri personelinin katılımıyla Narlıdere, Kartal/Menteş, Alankırı, Bahadır Adası ve Paşaçiftliği ordugah bölgelerinde, topçu ve havan atışları eğitimi yapıldı."