Efeler halkının sağlığı, huzuru ve güvenliği için çalışan Efeler Belediyesi, ilçenin dört bir yanındaki yeşil alanları mercek altına aldı. Havaların ısınmasıyla birlikte kuruyan ve yangın tehlikesi oluşturan yabani otlar, ekiplerin titiz çalışmalarıyla temizleniyor. Hem çevre kirliliğinin önüne geçen hem de yangın riskini minimuma indiren belediye ekipleri, gerçekleştirdikleri peyzaj ve bakım çalışmalarıyla da Efeler’e yakışan estetik bir görüntü sağlıyor.



Belirli bir program dahilinde tüm ilçeyi tarayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentin dört bir yanına eş zamanlı müdahalelerde bulunuyor. Bu kapsamda saha çalışanlarının yeni adresi Mimar Sinan Mahallesi’ndeki Hüseyin Kaya Parkı ile İlhami Ortekin Parkı, Cumhuriyet Mahallesi Hikmet Şahin Parkı ve Yedieylül Mahallesi 1041 Sokak oldu. Ekipler ot biçme ve yeşil alan düzenlemelerini gerçekleştirdi.



Vatandaşlar çalışmalar için Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’e ve sahada alın teri döken belediye ekiplerine teşekkür etti.