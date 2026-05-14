Serginin açılış töreni, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve çok sayıda sanatseverin katılımıyla gerçekleştirildi. Engin Birsoy’un ahşap üzerine büyük bir titizlikle işlediği Atatürk temalı eserler, katılımcılar tarafından ilgiyle incelendi. Sanatın bir kentin ruhu olduğunu vurgulayan Başkan Yetişkin, sergideki eserleri tek tek inceleyerek sanatçıdan teknikler hakkında bilgi aldı.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, yerel sanatçıları desteklemenin önemine değindi. Yetişkin konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Engin Birsoy gibi değerli sanatçılarımızı desteklemek ve bu eşsiz eserleri halkımızla buluşturmak bizim için büyük bir onur. Sanat ve kültür, Efeler’in en büyük zenginliklerinden biridir. Belediye olarak sanatın gelişimine katkı sağlamayı sürdüreceğiz."

Atatürk’ün hatırasını ahşap işçiliğiyle yaşatan bu özel sergi, 17 Mayıs Pazar gününe kadar Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Başkan Yetişkin, tüm Aydın halkını bayram coşkusunu sanatla birleştiren bu sergiye davet etti.