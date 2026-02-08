Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşlı bir çift evlerinde ölü bulundu. Olay, Meşrutiyet Mahallesi Kültür Caddesi üzerindeki müstakil dubleks bir evde saat 17.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, doktor olduğu öğrenilen Ahmet Çakaloğlu, bir süredir haber alamadığı anne ve babasının yaşadığı eve gitti. Eve giren Çakaloğlu, anne ve babasını kanlar içerisinde yerde hareketsiz yatarken buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 80 yaşlarındaki Turgut Çakaloğlu ve eşi Nuran Çakaloğlu’nun vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleri sonucu hayatlarını kaybettiğini belirledi. Çiftin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Komşuların, gece saatlerinde evden kavga sesleri duyduklarını iddia ettiği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.