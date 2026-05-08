Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 08.05.2026 tarihinde Efeler İlçesi Muğla Bulvarında bulunan uygulama noktasında yapılan çalışmalarda; Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 30 yıl 9 gün Kesinleşmiş Hapis Cezası ile hükümlü olarak bulunduğu Çine Cezaevinden 08.05.2026 tarihinde firar eden Ş.Ç. isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs gerekli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.